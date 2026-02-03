ΠΟΥ: Ζητά χρηματοδότηση 1 δισ. δολαρίων για να ανταποκριθεί σε 36 καταστάσεις έκτακτης ανάγκης διεθνώς

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε σήμερα έκκληση για εισφορές ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για την υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας στις χώρες που αντιμετωπίζουν τις πιο σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης το 2026.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απευθύνει έκκληση σε όλα τα κράτη, με στόχο να διασφαλίσει ότι εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν σε περιοχές όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανθρωπιστικές κρίσεις και συγκρούσεις θα έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, το 2026.

Τι επιτεύχθηκε το 2025

Το 2025, ο ΠΟΥ και οι συνεργάτες του υποστήριξαν 30 εκατομμύρια ανθρώπους, χρηματοδοτούμενοι μέσω της ετήσιας έκκλησης έκτακτης ανάγκης. Αυτοί οι πόροι βοήθησαν στην παροχή σωτήριων εμβολιασμών σε 5,3 εκατομμύρια παιδιά, επέτρεψαν 53 εκατομμύρια ιατρικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, υποστήριξαν περισσότερες από 8000 μονάδες υγείας και διευκόλυναν την ανάπτυξη 1370 κινητών κλινικών.

Το 2025, η χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια μειώθηκε κάτω από τα επίπεδα του 2016, με αποτέλεσμα ο ΠΟΥ και οι εταίροι του να μπορέσουν να προσεγγίσουν μόνο το 33% των 81 εκατομμυρίων ανθρώπων που αρχικά είχαν ως στόχο να λάβουν ανθρωπιστική υγειονομική βοήθεια.

Τι ιεραρχεί ως σημαντικό ο ΠΟΥ για το 2026

Η έκκληση για το 2026 ζητά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για την αντιμετώπιση 36 καταστάσεων έκτακτης ανάγκης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 14 καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Βαθμού 3 που απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο οργανωτικής ανταπόκρισης. Αυτές οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν αιφνίδιες και παρατεταμένες ανθρωπιστικές κρίσεις όπου οι ανάγκες υγείας είναι κρίσιμες.

«Είναι μια έκκληση να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που ζουν μέσα σε συγκρούσεις, εκτοπισμούς και καταστροφές – για να τους προσφέρουμε όχι μόνο υπηρεσίες, αλλά και την εμπιστοσύνη ότι ο κόσμος δεν τους έχει γυρίσει την πλάτη. Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι μια στρατηγική επένδυση στην υγεία και την ασφάλεια. Στην πραγματικότητα, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποκαθιστά την αξιοπρέπεια, σταθεροποιεί τις κοινότητες και προσφέρει μια πορεία προς την ανάκαμψη.

Η έκκληση για το 2026 έρχεται σε μια εποχή συγκλίνουσας παγκόσμιας πίεσης. Οι παρατεταμένες συγκρούσεις, οι κλιμακούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι επαναλαμβανόμενες επιδημίες μολυσματικών ασθενειών οδηγούν σε αυξανόμενη ζήτηση για υποστήριξη έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας - ενώ η παγκόσμια χρηματοδότηση για ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να συρρικνώνεται», δήλωσε ο Δρ. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ.

Μετά την καταγεγραμμένη δραστική μείωση της χρηματοδότησης του περασμένου έτους, απαιτούνται επειγόντως ανανεωμένες δεσμεύσεις και αλληλεγγύη για την προστασία και την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν στα πιο εύθραυστα και ευάλωτα περιβάλλοντα.

Προτεραιότητες στις έκτακτες ανάγκες υγείας

Οι περιοχές έκτακτης ανάγκης που θα θέσει ως προτεραιότητα ο ΠΟΥ το 2026 θα περιλαμβάνουν το Αφγανιστάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αϊτή, τη Μιανμάρ, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τη Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, τη Συριακή Αραβική Δημοκρατία, την Ουκρανία και την Υεμένη, καθώς και τις συνεχιζόμενες επιδημίες χολέρας, τις εξάρσεις Έμπολα και την ιογενή ηπατίτιδα.

Ως ο κορυφαίος οργανισμός για την αντιμετώπιση της υγείας σε ανθρωπιστικά περιβάλλοντα, ο ΠΟΥ συντονίζει περισσότερους από 1500 εταίρους σε 24 περιβάλλοντα κρίσης παγκοσμίως, διασφαλίζοντας ότι οι εθνικές αρχές και οι τοπικοί εταίροι παραμένουν στο επίκεντρο της αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης.

Μιλώντας ως συμπρόεδρος στην εκδήλωση έναρξης, ο Πρέσβης Noel White, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ιρλανδίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, δήλωσε: «Κάθε ανθρωπιστική κρίση είναι μια κρίση υγείας. Γι' αυτό η Ιρλανδία είναι περήφανη που υποστηρίζει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ μέσω μη εξειδικευμένης, ευέλικτης και προβλέψιμης χρηματοδότησης του Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης».

Μιλώντας επίσης ως συμπρόεδρος στην εκδήλωση, η κα Marita Sørheim-Rensvik, Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Νορβηγίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, πρόσθεσε: «Στις σημερινές πιο σύνθετες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ο ΠΟΥ παραμένει απαραίτητος – προστατεύοντας την υγεία, τηρώντας το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και διασφαλίζοντας ότι η σωτήρια φροντίδα φτάνει σε ανθρώπους σε μέρη όπου λίγοι άλλοι μπορούν να λειτουργήσουν.

Από τη διασφάλιση της πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα έως την υποστήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στην πρώτη γραμμή υπό τεράστια πίεση, ο ρόλος του ΠΟΥ είναι ζωτικής σημασίας. Η Νορβηγία καλεί όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την υποστήριξή τους προς τον ΠΟΥ, ώστε να μπορεί να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες σε όσους τον χρειάζονται περισσότερο».

Οι δράσεις αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του ΠΟΥ και των εταίρων περιλαμβάνουν:

- Τη διατήρηση της λειτουργίας βασικών εγκαταστάσεων υγείας

- Την παροχή ιατρικών εφοδίων έκτακτης ανάγκης και φροντίδας τραυμάτων

- Την πρόληψη και την αντιμετώπιση επιδημιών·

- Την επαναφορά της ρουτίνας στην παιδιατρική ανοσοποίηση

- Τη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και σε υπηρεσίες μητρικής και παιδικής υγείας σε εύθραυστα και πληγέντα από συγκρούσεις περιβάλλοντα.

Οι έγκαιρες, προβλέψιμες επενδύσεις επιτρέπουν στον ΠΟΥ και τους εταίρους του να ανταποκρίνονται άμεσα σε περίπτωση κρίσης – μειώνοντας τους θανάτους και τις ασθένειες, περιορίζοντας τις επιδημίες και αποτρέποντας την κλιμάκωση των κινδύνων για την υγεία σε ευρύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις και κρίσεις υγειονομικής ασφάλειας με πολύ μεγαλύτερο ανθρώπινο και οικονομικό κόστος.

Ο ΠΟΥ και άλλοι ανθρωπιστικοί εταίροι έχουν αναγκαστεί να κάνουν δύσκολες επιλογές για να ιεραρχήσουν τις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις. Με τους ζητούμενους πόρους, ο ΠΟΥ μπορεί να διατηρήσει ζωτικής σημασίας φροντίδα στις πιο σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον κόσμο, χτίζοντας παράλληλα μια γέφυρα προς την ειρήνη.