Ζελένσκι: Αλλάζει η προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις μετά τη μαζική ρωσική επίθεση

«Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα προσαρμοσθεί αναλόγως μετά την επίθεση της Ρωσίας την χθεσινή νύκτα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών με την χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για την βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C .

Ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Ρωσία προτιμά να συνεχίζει τα πλήγματά της παρά να δεσμευθεί στη διπλωματική οδό, αφού η Μόσχα εξαπέλυσε περισσότερους από 70 πυραύλους και 450 drones εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ρούτε: Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση για την ειρήνη

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις της χθεσινής νύκτας κατά της Ουκρανίας δεν δείχνουν σοβαρή δέσμευση εκ μέρους του Κρεμλίνου για την ειρήνη, δήλωσε από το Κίεβο ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε που επισκέφθηκε την ουκρανική πρωτεύουσα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Απευθείας συνομιλίες διεξάγονται πλέον και αυτό είναι σημαντική πρόοδος. Αλλά οι ρωσικές επιθέσεις, όπως οι επιθέσεις της περασμένης νύκτας, δεν δείχνουν πραγματική σοβαρότητα απέναντι στην ειρήνη», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του ουκρανικού κοινοβουλίου.\

Ο επόμενος γύρος των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με ρώσους και αμερικανούς αξιωματούχους θα ξεκινήσει αύριο στο Αμπού Ντάμπι.

Στο Κίεβο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο Κίεβο θα μεταβεί η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο.

Όπως ανέφερε η Π. Πίνιο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε χθες τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής αποδέχθηκε την πρόσκληση να επισκεφθεί την Ουκρανία για την επέτειο που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής.

«Η επίσκεψη αυτή θα αποτελέσει ένα ανανεωμένο και ισχυρό μήνυμα της αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, καθώς και της αποφασιστικότητας και της ενότητας της ΕΕ απέναντι στη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα», ανέφερε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι.