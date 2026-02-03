Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΕΑΕΕ: Αύξηση 4,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΑΕΕ: Αύξηση 4,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025
Ανοδική πορεία κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έρευνα για την Παραγωγή Ασφαλίστρων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Ανοδική πορεία κατέγραψε η ασφαλιστική αγορά το ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την έρευνα για την Παραγωγή Ασφαλίστρων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η συνολική παραγωγή ασφαλίσεων ανήλθε στα 5,38 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της ασφαλιστικής δραστηριότητας, με διαφοροποιήσεις ανά κλάδο.

Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής διαμορφώθηκε στα 2,50 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή αλλά σταθερή άνοδο της τάξης του 1,2%. Αντίθετα, πιο δυναμική ήταν η πορεία των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, οι οποίες έφτασαν τα 2,88 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση 7,8% σε ετήσια βάση.

Ιδιαίτερη συμβολή στην άνοδο των ασφαλίσεων κατά Ζημιών είχε ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, με παραγωγή ασφαλίστρων ύψους 754,6 εκατ. ευρώ και ετήσια αύξηση 5,4%, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη συνολική εικόνα της αγοράς.

Δηλαδή, τα στοιχεία της ΕΑΕΕ καταδεικνύουν ότι η ασφαλιστική αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο και αναπτυξιακή δυναμική κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2025.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Εθνικό Απολυτήριο: Προς εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος - Τι αλλάζει

tags:
Ασφαλιστικές εταιρείες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider