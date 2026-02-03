Ειδήσεις | Ελλάδα

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 27/2 η παράταση εργασιών της Επιτροπής και παράδοση των πορισμάτων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι 27/2 η παράταση εργασιών της Επιτροπής και παράδοση των πορισμάτων
Η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου -από 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν αρχικά.

Στις 24 Φεβρουαρίου θα κατατεθούν τα πορίσματα των κομμάτων της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 26 θα γίνει η συζήτησή τους στην Επιτροπή και στις 27 θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη το τελικό πόρισμα.

Η παράταση των εργασιών της Εξεταστικής μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου -από 15 Φεβρουαρίου που προβλεπόταν αρχικά- και το χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των πορισμάτων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, μετά από πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην νέα προθεσμία συμφώνησαν, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «διαφωνούν για τον τρόπο λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής και το πρόωρο κλείσιμο της με τον αποκλεισμό εξέτασης κρίσιμων και ουσιωδών μαρτύρων αλλά και την αναγκαία κατ’ αντιπαράσταση εξέταση ορισμένων προσώπων και καταγγέλλοντας την κυβερνητική πλειοψηφία για ντε φάκτο οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου και «απονομιμοποιημένη αυθαίρετη απόφαση που επέβαλε το κλείσιμο της Επιτροπής».

Κατά της πρότασης, δήλωσαν ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ”Νίκη” και ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, ζητώντας παράταση των εργασιών της Επιτροπής ώστε να ολοκληρώσει την εξέταση κρίσιμων μαρτύρων που αποκλείστηκαν σκόπιμα, όπως τόνισαν, ενώ κατηγόρησαν την κυβερνητική πλειοψηφία για «ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης του τεράστιου γαλάζιου σκανδάλου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέο χρονοδιάγραμμα, βαρύτερα τα πρόστιμα - Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες το 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για χρυσό και ασήμι μετά το sell off

Εθνικό Απολυτήριο: Προς εφαρμογή από το επόμενο σχολικό έτος - Τι αλλάζει

tags:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Βουλή
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider