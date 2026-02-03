Ρωσία: Προβλέπεται ανάπτυξη 1%-1,3% του ΑΕΠ το 2026

Αύξηση κατά 1% αναμένεται να σημειώσει το 2026 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ρωσίας, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Για το 2025, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1% και το ποσοστό ανεργίας στο 2,2%, τόνισε ο Νόβακ σε ομιλία του για την οικονομία στην βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου.

«Παρατηρούμε ότι η υψηλή αύξηση των μισθών συνεχίστηκε. Ο ονομαστικός μισθός, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, αυξήθηκε κατά 13,6%, ενώ ο πραγματικός μισθός αυξήθηκε κατά 4,5% μείον τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Νόβακ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της οικονομικής κατάστασης της χώρας.