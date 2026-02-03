«Σφίγγουν» τον δανεισμό οι τράπεζες της ευρωζώνης

Οι τράπεζες της ευρωζώνης προχώρησαν σε μια απροσδόκητη κίνηση στα τέλη του 2025: έθεσαν πιο αυστηρά πιστοδοτικά κριτήρια για τις επιχειρήσεις, εγείροντας αμφιβολίες για τις επενδύσεις και την οικονομική δραστηριότητα, λίγο πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθορίσει τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.

«Οι ανησυχίες για τις προοπτικές των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας, καθώς και η μειωμένη ανοχή των τραπεζών στον κίνδυνο, συνέβαλαν» σε αυτή την εξέλιξη, ανέφερε η ΕΚΤ την Τρίτη στην Έρευνα Τραπεζικού Δανεισμού για το τέταρτο τρίμηνο.

Ερωτηθείσες για τον αντίκτυπο των αλλαγών στην εμπορική πολιτική και της επακόλουθης αβεβαιότητας, σχεδόν οι μισές τράπεζες χαρακτήρισαν την έκθεσή τους ως «σημαντική», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Παράλληλα, αναμένουν μια ακόμη ήπια αυστηροποίηση των πιστοδοτικών κριτηρίων για τις επιχειρήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι τάσεις στη χορήγηση δανείων βοηθούν την ΕΚΤ να αξιολογεί το πόσο αποτελεσματικά η νομισματική πολιτική μεταδίδεται στην πραγματική οικονομία. Αν και οι αξιωματούχοι κατέληξαν τον Δεκέμβριο στο συμπέρασμα ότι η μετάδοση των μειώσεων επιτοκίων παρέμενε ομαλή, υπογράμμισαν την ανάγκη στενής παρακολούθησης, εν μέσω ανησυχιών για μια αιφνίδια διόρθωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές.