Αύξηση 7,3% σημείωσε η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία το 2023

Σε επίπεδο περιφερειών, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 48,8% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,9%.

Αύξηση 7,3% σημείωσε η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας το 2023, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες των Ιόνιων Νησιών (13,6%), του Νοτίου Αιγαίου (11,9%), της Κρήτης (9,4%) και της Αττικής (9%). Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 48,8% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,9%.

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους) υπολογίζεται το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Η ανάλυσή του δείχνει αύξηση 8,9% για το σύνολο της χώρας μεταξύ 2022 και 2023. Από την περιφερειακή ανάλυση, παρατηρείται ότι οι περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση είναι τα Ιόνια Νησιά, το Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και Αττική. Ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας μειώθηκε κατά 1%.