Ασφαλιστικές εισφορές: Νέα αυξημένα ποσά για επαγγελματίες και αγρότες - Αναλυτικά οι πίνακες

Οι μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης των ελευθέρων επαγγελματιών αυξάνονται από 6,37€ τον μήνα για την 1η ασφαλιστική κατηγορία ως 16,73€ τον μήνα για την 6η κατηγορία.

Αυξάνονται από 1/1/2026 κατά 2,5% τα ποσά των εισφορών των αυτοτελώς απασχολουμένων και των ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

Οι μηνιαίες εισφορές κύριας ασφάλισης των ελευθέρων επαγγελματιών προς τον ΕΦΚΑ αυξάνονται από 6,37 ευρώ τον μήνα για την 1η ασφαλιστική κατηγορία ως 16,73 ευρώ τον μήνα για την 6η και ανώτερη κατηγορία. Στους αγρότες η μηνιαία επιβάρυνση από τις νέες εισφορές για το 2026 θα είναι κατά 3,64 ευρώ στην 1η κατηγορία έως 9,87 ευρώ στην 6η.

Στο σύνολο των μηνιαίων εισφορών σύνταξης και ασθένειας των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοπασχολουμένων, προστίθεται και μηνιαία εισφορά 10 ευρώ υπέρ ανεργίας, που μένει σταθερή.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 2,5% και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.761,94 ευρώ.

Οι συνολικές εισφορές κύριας ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων μετά την αύξηση διαμορφώνονται ως εξής:

Για τους αγρότες οι νέες εισφορές διαμορφώνονται ως εξής:

Τα νέα ποσά των ασφαλισμένων εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e- Ε.Φ.Κ.Α. διαμορφώνονται ως εξής:

Οι νέες εισφορές του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e- Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. προσαυξάνονται κατά 2,5% και διαμορφώνονται ως εξής:

Στο μεταξύ ανοικτή για δηλώσεις θα είναι έως αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 είναι η ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που αφορά στην επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026.

Οι ασφαλισμένοι (Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες) μπορούν να επισκεφθούν την ενότητα «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου τους δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης/δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το επόμενο έτος.

Οι επαγγελματίες θα κληθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 2026 να καταβάλλουν τις νέες αυξημένες κατά 2,5% εισφορές, αφού προηγουμένως έχουν επιλέξει την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Αν δε δηλώσουν επιλογή, θα παραμείνουν στην ίδια κατηγορία που είχαν ενταχθεί το 2025.

Υπενθυμίζεται πως από το 2027 οι εισφορές θα αυξάνονταν σύμφωνα με τον νέο δείκτη μισθών, που ήταν να εφαρμοστεί από φέτος αλλά εν τέλει αναβλήθηκε για ένα έτος. Με τον δείκτη μισθών, η αύξηση αναμένεται να είναι τουλάχιστον διπλάσια, καθώς θα ακολουθεί την αύξηση των μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

8 στους 10 επιλέγουν τις φθηνότερες εισφορές

Υπενθυμίζεται πως 8 στους 10 μη μισθωτούς επιλέγουν το φθηνότερο ασφάλιστρο και μόλις 2 στους 10 επιλέγουν να ασφαλιστούν στις υψηλότερες κατηγορίες. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι εισφορές είναι για τους περισσότερους η τελευταία προτεραιότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα έξοδα, ενώ ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν την πρώτη και φθηνή κατηγορία, το ποσοστό εισπραξιμότητας διαμορφώνεται πέριξ στο 60%.

Η πρώτη κατηγορία μάλιστα οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χαμηλότερες μελλοντικές συνταξιοδοτικές παροχές, σε αντίθεση με τις επόμενες κατηγορίες ασφάλισης, δεδομένου ότι οι συντάξεις υπολογίζονται βάσει των καταβληθέντων ποσών. Ωστόσο η σημαντική αύξηση των εισφορών κατά 16,5% από το 2020 μέχρι και το 2025 οδηγεί πολλούς επαγγελματίες στην επιλογή του φθηνότερου ασφάλιστρου, καθώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν σε υψηλότερη κατηγορία που θα τους εξασφαλίσει μελλοντικά υψηλότερο συντάξιμο ποσό.

Όπως φανερώνουν τα στοιχεία των νέων συντάξεων από τις εκθέσεις «Ήλιος», οι χαμηλές εισφορές δημιουργούν μια νέα γενιά χαμηλοσυνταξιούχων που εισπράτουν ποσά από 772 ευρώ έως 886 ευρώ, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης.