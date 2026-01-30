Ίμια 1996: Το χρονικό μιας νύχτας ακραίας έντασης

Το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου 1996, η Ελλάδα ζει μία από τις πιο επικίνδυνες νύχτες της μεταπολίτευσης.

Το βράδυ της 30ής Ιανουαρίου 1996, η Ελλάδα ζει μία από τις πιο επικίνδυνες νύχτες της μεταπολίτευσης. Σε ζωντανές τηλεοπτικές εκπομπές, υπουργοί και έμπειροι δημοσιογράφοι μιλούν ανοιχτά για κίνδυνο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, ενώ μαχητικά και πολεμικά πλοία Ελλάδας και Τουρκίας κινούνται σε τροχιά σύγκρουσης γύρω από τα Ίμια. Οι δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, οι πληροφορίες για στρατιωτική κλιμάκωση, η «μάχη των σημαιών», ο ρόλος των ΜΜΕ και οι δραματικές ώρες μέχρι την απόβαση Τούρκων κομάντος συνθέτουν ένα σκηνικό έντασης, σύγχυσης και φόβου.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Πολίτης αφηγείται πώς έκανε το ρεπορτάζ που παρακολούθησε όλη η Ελλάδα με κομμένη την ανάσα.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.