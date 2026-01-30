Τι συζήτησαν οι CFOs των ελληνικών τραπεζών με την Autonomous Research

Συζήτηση εφ’ όλης της ύλης με υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών και κυπριακών τραπεζών είχαν νωρίτερα εντός της εβδομάδας οι αναλυτές της Autonomous Research, σε τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν και επενδυτές.

Οι αναλυτές της Autonomous σχολιάζουν ότι η ανακοίνωση της MSCI για την έναρξη διαβούλευσης σχετικά με την αναταξινόμηση της Ελλάδας από αναδυόμενη σε ανεπτυγμένη αγορά, ενίσχυσε το ενδιαφέρον των επενδυτών, ενώ από την πλευρά των τραπεζών τα σχόλια ήταν εποικοδομητικά και ανέδειξαν ισχυρό momentum προς το τέλος του 2025, το οποίο επεκτείνεται και στο 2026, δυναμική πιστωτική δραστηριότητα και σταθερή ανάπτυξη δραστηριοτήτων που παράγουν προμήθειες.

«Η συνολική εικόνα μάς άφησε με την πεποίθηση ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση ώστε να παρουσιάσουν αξιόπιστα επιχειρηματικά πλάνα για την περίοδο 2026-2028, με αφετηρία τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου. Εκτιμούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες συγκεντρώνουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι Ευρωπαίοι επενδυτές, ήτοι ισχυρή πιστωτική επέκταση, ικανοποιητική κερδοφορία, υγιές μακροοικονομικό υπόβαθρο και αποτιμήσεις που είναι ακόμα σχετικά ελκυστικές» αναφέρει η Autonomous, η οποία ξεχωρίζει ως top-pick τη Eurobank με σύσταση outperform και τιμή-στόχο 5,32 ευρώ.

Σύσταση οutperform δίνει και για τις μετοχές των ΕΤΕ και Τρ. Πειραιώς με τιμές-στόχους €18,62 και €9,86 αντίστοιχα, ενώ για την Alpha Bank δίνει σύσταση underperform και τιμή-στόχο 3,91 ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Έτοιμη για αξιοποίηση κεφαλαίου

Αν και η Εθνική Τράπεζα έχει υλοποιήσει το πλάνο της για διατήρηση του δείκτη CET1 άνω του 18% καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η διοίκηση δηλώνει έτοιμη να κινηθεί πιο ενεργά προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης του κεφαλαίου της. Οι επιλογές περιλαμβάνουν οργανική ανάπτυξη, όπου η ισχυρή πιστωτική δραστηριότητα στην Ελλάδα συμπληρώνεται από διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και στήριξη της διεθνούς επέκτασης ελληνικών επιχειρήσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται και η ειδική διανομή κεφαλαίου.

Η διοίκηση της ΕΤΕ δεν έκανε συγκεκριμένες αναφορές σε βραχυπρόθεσμα σχέδια ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου. Η Autonomous προβλέπει payout 70%-80% για το 2025-2026. Η έκδοση AT1 θα μπορούσε να εξεταστεί ανεξαρτήτως συγχωνεύσεων και εξαγορών, φέρεται να σημείωσε ο CFO της ΕΤΕ, ενώ ερωτηθείς για τις προοπτικές συγκέντρωσης του κλάδου, εμφανίστηκε επιφυλακτικός βραχυπρόθεσμα, μεταξύ άλλων λόγω των εκλογών του 2027, χωρίς ωστόσο να αποκλείει συνδυασμούς υφιστάμενων παικτών σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Τρ. Πειραιώς: Θετικό κλίμα

Σύμφωνα με την Autonomous, ο CFO της Τρ. Πειραιώς διέκρινε δυναμική τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στο επιχειρηματικό μοντέλο της Πειραιώς. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι η πιστωτική επέκταση στηρίζεται από την αύξηση τόσο των ονομαστικών όσο και των πραγματικών μισθών, οδηγώντας σε σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη από χαμηλά ακόμη επίπεδα μόχλευσης.

Αναφερόμενος στα καθαρά έσοδα από τόκους, ο CFO της Τρ. Πειραιώς σημείωσε ότι η όποια αρνητική επίδραση, λόγω μείωσης επιτοκίων της ΕΚΤ, μπορεί να αντισταθμιστεί από καθαρή νέα εταιρική πιστωτική επέκταση ύψους 1-1,5 δισ. ευρώ. Όπως είπε, πρόκειται για ζήτημα που σχετίζεται και με τη συνεχιζόμενη μείωση του ρίσκου της ελληνικής οικονομίας, όπου το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου επιτρέπει στην Πειραιώς και στις υπόλοιπες τράπεζες να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις με χαμηλότερα περιθώρια.

Σχετικά με την Εθνική Ασφαλιστική, η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για την ενσωμάτωσή της στο ευρύτερο σχήμα της Πειραιώς για τις προοπτικές πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων στη λιανική, αλλά και για τη δραστηριότητα σε επίπεδο business-to-business. Οι οικονομικοί και στρατηγικοί στόχοι της Τρ. Πειραιώς θα παρουσιαστούν στο Capital Markets Day της 5ης Μαρτίου.

Eurobank: Ισχυρή επίδοση σε Ελλάδα και εξωτερικό

Ο CFO της Eurobank αναφέρθηκε στα ισχυρά αποτελέσματα του 2025, έτος κατά το οποίο η Eurobank σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση της Hellenic Bank και της ασφαλιστικής CNP στην Κύπρο.

Τα αποτελέσματα δ’ τριμήνου ενισχύθηκαν από την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, καθώς, όπως συνέβη και τα δύο προηγούμενα έτη, αρκετές μεγάλες χρηματοδοτήσεις επισπεύστηκαν προς το τέλος του έτους. Η διοίκηση βλέπει επίσης ισχυρές προοπτικές πιστωτικής επέκτασης για το 2026. Επίσης, αν και δεν έδωσε συγκεκριμένο guidance για τα NII, σημείωσε ωστόσο ότι αυτά αναμένεται να αυξηθούν με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με τα δάνεια, λόγω χαμηλότερων προσδοκιών για την πορεία των επιτοκίων.

Μεταξύ άλλων, ειπώθηκε ότι η Eurobank παραμένει ανοιχτή σε ενίσχυση της παρουσίας της μέσω εξαγορών στη Βουλγαρία.

Alpha Bank: NII και UniCredit

Σε ερώτηση σχετικά με τις εκτιμήσεις της αγοράς για αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 10% φέτος, η Alpha Bank διευκρίνισε ότι η οργανική αύξηση συμπληρώνεται από τις πρόσφατες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της AstroBank στην Κύπρο. Ο βασικός μοχλός παραμένει η πιστωτική επέκταση, ιδίως στον εταιρικό τομέα.

Τονίστηκε επίσης ότι η συνεργασία με την UniCredit λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδίδει ορατά αποτελέσματα. Στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας, τον τελευταίο χρόνο περίπου 1 δισ. ευρώ σε κεφάλαια υπό διαχείριση έχουν αξιοποιηθεί πιο αποδοτικά, ενώ η συνεργασία επιτρέπει στην Alpha να εξυπηρετεί εταιρικούς πελάτες σε αγορές όπου έχει περιορισμένη παρουσία. Επιπλέον, η συνεργασία με τη UniCredit έχει βελτιώσει την πρόσβαση της Alpha στην αγορά κοινοπρακτικών δανείων, με χαρτοφυλάκιο περίπου 1,7 δισ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, η Alpha δεν βλέπει προφανή εμπορικά οφέλη από το ενδεχόμενο απόκτησης ελέγχου της τράπεζας από την UniCredit.

Τράπεζα Κύπρου

Η διοίκηση δεσμεύεται σε payout 70%, ωστόσο προτιμά τη συνέπεια έναντι έκτακτων διανομών. Σε συνδυασμό με τις επαναγορές μετοχών, η συνολική διανομή προσεγγίζει το 100%.

Παρότι η Τρ. Κύπρου απέκτησε πρόσφατα τη θυγατρική της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Κύπρο, οι μεγάλες εξαγορές δεν αποτελούν προτεραιότητα. Η Τρ. Κύπρου θέτει στόχο για τον δείκτη CET1 στο 15%, χωρίς ωστόσο να ορίζει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξής του.

Μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν την Τρ. Κύπρου ως πιθανό στόχο εξαγοράς, η διοίκηση υπενθύμισε ότι η Lone Star είχε επιχειρήσει να εξαγοράσει την Τρ. Κύπρου το 2022. Διευκρίνισε επίσης ότι κάθε επενδυτής που αποκτά συμμετοχή τουλάχιστον 10% θα πρέπει να λάβει ρυθμιστική έγκριση (σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο) και να υποβληθεί σε έλεγχο άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) από την κυβέρνηση.

Με τα επιτόκια του ευρώ στο 2%, η Τρ. Κύπρου εκτιμά ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά. Η τράπεζα εμφανίζει καλύτερη δυναμική εσόδων από προμήθειες σε σχέση με τους τοπικούς ανταγωνιστές της, ενώ η διοίκηση βλέπει περαιτέρω περιθώρια ανόδου μέσω της κλιμάκωσης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της ανάπτυξης της διαχείρισης περιουσίας της προσφοράς υπηρεσιών συναλλάγματος σε εταιρικούς πελάτες.