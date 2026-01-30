Κατώτατος μισθός: Στο μεσαίο μισθολογικό επίπεδο της ΕΕ η Ελλάδα

Στην κατηγορία των χωρών με κατώτατο μισθό μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ τον μήνα εντάσσεται και η Ελλάδα, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 1.027 ευρώ μεικτά.

Σημαντικές διαφορές στους κατώτατους μισθούς μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν τα στοιχεία που ισχύουν από την 1η Ιανουρίου 2026. Συνολικά, 22 από τις 27 χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν εθνικό κατώτατο μισθό, με τα επίπεδα αποδοχών να κυμαίνονται από 620 έως 2.704 ευρώ τον μήνα. Εκτός συστήματος παραμένουν η Δανία, η Ιταλία, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία, όπου οι αμοιβές καθορίζονται κυρίως μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Στην κατηγορία των χωρών με κατώτατο μισθό μεταξύ 1.000 και 1.500 ευρώ τον μήνα εντάσσεται και η Ελλάδα, με τον κατώτατο μισθό να διαμορφώνεται στα 1.027 ευρώ μεικτά (σσ. η Eurostat υπολογίζει τον «κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης για ενήλικες» σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένο για σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ). Στην ίδια ομάδα βρίσκονται η Κροατία (1.050 ευρώ), η Πορτογαλία (1.073 ευρώ), η Κύπρος (1.088 ευρώ), η Πολωνία (1.139 ευρώ), η Λιθουανία (1.153 ευρώ), η Σλοβενία (1.278 ευρώ) και η Ισπανία (1.381 ευρώ), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στο μεσαίο μισθολογικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χαμηλότερα από το όριο των 1.000 ευρώ βρίσκονται οκτώ χώρες, κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η Βουλγαρία καταγράφει τον χαμηλότερο κατώτατο μισθό με 620 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Λετονία (780 ευρώ), η Ρουμανία (795 ευρώ), η Ουγγαρία (838 ευρώ), η Εσθονία (886 ευρώ), η Σλοβακία (915 ευρώ), η Τσεχία (924 ευρώ) και η Μάλτα (994 ευρώ).

Στον αντίποδα, έξι χώρες εμφανίζουν κατώτατους μισθούς άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα, με το Λουξεμβούργο (2.704 ευρώ) να βρίσκεται στην κορυφή. Ακολουθούν η Ιρλανδία (2.391 ευρώ), η Γερμανία (2.343 ευρώ), η Ολλανδία (2.295 ευρώ), το Βέλγιο (2.112 ευρώ) και η Γαλλία (1.823 ευρώ), διαμορφώνοντας τον «πυρήνα» των υψηλότερων κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με βάση τα ονομαστικά στοιχεία, ο υψηλότερος κατώτατος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 4,4 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει αισθητά όταν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στο κόστος ζωής. Σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS), οι ανισότητες περιορίζονται, με τον υψηλότερο κατώτατο μισθό να είναι πλέον 2,4 φορές μεγαλύτερος από τον χαμηλότερο.

Μετά την προσαρμογή στα επίπεδα τιμών, η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των χωρών με κατώτατο μισθό μεταξύ 1.000 και 1.500 PPS, μαζί με την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην κορυφή της κατάταξης σε όρους αγοραστικής δύναμης βρίσκονται η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ισπανία, ενώ κάτω από τις 1.000 PPS παραμένουν μόνο η Λετονία και η Εσθονία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, τρεις χώρες –η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Τσεχία– πέρασαν το όριο των 1.000 PPS το 2026, υποδηλώνοντας μια σταδιακή σύγκλιση.