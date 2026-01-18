Μεγάλη διασπορά της γρίπης και νόσηση του 20% του εγχώριου πληθυσμού «βλέπουν» τα προγνωστικά μοντέλα -Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

Τριπλάσιες οι νοσηλείες σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι. Ναι στο όψιμο εμβολιασμό και στην επανάληψη των τεστ.

Την μεγάλη διασπορά της γρίπης και τη νόσηση έως και του 20% του εγχώριου πληθυσμού «βλέπουν» για φέτος τα προγνωστικά μοντέλα. Όπως επισημαίνει ο καθηγητής πνευμονολογίας του πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης τα ισχύοντα μοντέλα προβλέπουν ότι 1 εκατ. έως 2 εκατ. συμπολίτες μας θα νοσήσουν φέτος με γρίπη, με την αυξημένη πίεση να καταγράφεται ήδη στις παθολογικές και τις πνευμονολογικές κλινικές του ΕΣΥ. Αιτία της αυξημένης διασποράς είναι η αυξημένη μεταδοτικότητα του υποστελέχους Κ του ιού της γρίπης Α (Η3Ν2), που έχει επικρατήσει, το οποίο φέρει περισσότερες μεταλλάξεις από ό,τι συνήθως με συνέπεια να είναι μεταδοτικότερο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι προκαλεί βαρύτερη νόσηση, όπως προσθέτει η καθηγήτρια θεραπευτικής, επιδημιολογίας και προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Τα αυξημένα περιστατικά γρίπης όπως είναι φυσικό δημιουργούν πίεση στα νοσοκομεία από τις υπεράριθμες νοσηλείες, ενώ εκτός από την γρίπη πρέπει να συνυπολογιστούν στο ίδιο χρονικό διάστημα και οι νοσηλείες από τις άλλες αναπνευστικές ιώσεις (μετά από προσβολή με κορονοϊό και αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, RSV) αλλά και οι γαστρεντερίτιδες του χειμώνα.

Τριπλάσια κρούσματα σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα έχουν νοσηλευτεί με γρίπη 871 ασθενείς, έχουν διασωληνωθεί στη ΜΕΘ 15 ασθενείς και έχουν καταγραφεί 8 θάνατοι στην πατρίδα μας. Οι νοσηλείες την 2η και τη 3η εβδομάδα του 2026 είναι περίπου 3 φορές περισσότερες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, γεγονός που υποδεικνύει την έκταση του φετινού σαρωτικού κύματος.

Ναι στον όψιμο εμβολιασμό

Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι άτομα προχωρημένης ηλικίας, με υποκείμενα νοσήματα ή ανοσοκαταστολή και συνεπώς «εύθραυστη» υγεία. Σύσσωμη η πανεπιστημιακή κοινότητα συνιστά σε όλους τους ανθρώπους ηλικίας 60 ετών και άνω να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης έστω και τώρα-παρότι ο εμβολιασμός στη δεδομένη συγκυρία θεωρείται «όψιμος». Επίσης οι επιστήμονες συστήνουν στους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους να κάνουν παράλληλα το προληπτικό εμβόλιο για την covid 19 και για τον ιό RSV. Το τελευταίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την προστασία των ατόμων που υπήρξαν ή παραμένουν καπνιστές και για τους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που αποτελούν την υψηλότερη ομάδα κινδύνου για σοβαρή νόσηση επιπλοκές και θάνατο, αν προσβληθούν με τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Το αντιγριπικό εμβόλιο έδειξε σε μελέτες 52% αποτελεσματικότητα στα παιδιά και 57% αποτελεσματικότητα στους ενήλικες όπως επισημαίνει ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του (ΕΚΠΑ) Δημήτρης Παρασκευής. Αιτία της χαμηλότερης αποτελεσματικότητας αποτελεί το γεγονός ότι το υποστέλεχος Κ δεν είχε συμπεριληφθεί στην σύνθεσή του. Θα υπάρχει ωστόσο στο επόμενο επικαιροποιημένο εμβόλιο που θα κυκλοφορήσει το επόμενο φθινόπωρο. Όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούν οι άνθρωποι που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού τόσο πιο γρήγορα θα αναπτύξουν αντισώματα μέσω μιας διαδικασίας που απαιτεί την πάροδο περίπου 2 εβδομάδων από τον εμβολιασμό.

Διενέργεια τεστ με τα πρώτα συμπτώματα - μπορεί να χρειαστεί επανάληψη

Εξίσου σημαντική με τον έγκαιρο εμβολιασμό είναι η έγκαιρη διάγνωση της γρίπης ώστε ο ασθενής να λάβει αντιικά χάπια (tamiflu), που αποτρέπουν την σοβαρότερη νόσηση και τις επιπλοκές. Συνεπώς με τα πρώτα συμπτώματα γρίπης πρέπει να κάνουμε τεστ, ωστόσο αποτελεί συχνό φαινόμενο τα συνδυαστικά τεστ (για γρίπη, covid και RSV) που προμηθευόμαστε από το φαρμακείο να μη δίνουν αποτέλεσμα την πρώτη φορά. Γι αυτό συνιστάται η επανάληψη του τεστ, εφόσον απαιτείται, όπως υπογραμμίζει η καθηγήτρια θεραπευτικής, επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Σε πολλές περιπτώσεις νοσηλείας παιδιών και μεσήλικων-ηλικιωμένων, το τεστ άργησε να δείξει την θετικότητα στη γρίπη και την έδειξε κατά την επανάληψή του, με την καθηγήτρια Θ. Ψαλτοπούλου να θυμίζει ότι πρέπει να γίνει σωστά στο σπίτι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το αποτέλεσμα του τεστ είναι άμεση συνάρτηση της ορθής του διενέργειας.