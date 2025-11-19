Τρεις ψηφιακές πλατφόρμες για προστασία ανηλίκων από αλκοόλ, καπνό, άτμισμα - Πότε ξεκινούν

Μετά την ψήφιση του νόμου για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στους ανήλικους τον περασμένο Ιούλιο, μειώθηκαν μεν τα περιστατικά νοσηλείας ανήλικων στα νοσοκομεία, μετά από κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, αλλά δυστυχώς δεν εξαλείφθηκαν, όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μετά την ψήφιση του νόμου για την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ στους ανήλικους τον περασμένο Ιούλιο, μειώθηκαν μεν τα περιστατικά νοσηλείας ανήλικων στα νοσοκομεία, μετά από κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, αλλά δυστυχώς δεν εξαλείφθηκαν, όπως επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Για την πλήρη προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού, ατμίσματος και αλκοόλ, έρχεται η αξιοποίηση της τεχνολογίας με την δημιουργία τριών ψηφιακών πλατφορμών, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ελέγχουν την ανηλικότητα, δημιουργούν ψηφιακό μητρώο ελέγχου των προϊόντων προς πώληση και ασκούν έλεγχο σε κάθε προαναγγελθείσα εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι- αν είναι πραγματική η συγκάλυψη παρανομίας.

Στην δράση αυτή που συμμετέχουν 3 υπουργεία, το υπ. Υγείας, το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπ. Προστασίας του Πολίτη, δημιουργείται στο ψηφιακό περιβάλλον, ένα πλαίσιο με τρία «εργαλεία» που αφαιρεί κάθε δικαιολογία, όπως επισημαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο να προσθέτει ότι η χρήση αλκοόλ, προϊόντων καπνού και προϊόντων ατμίσματος υπονομεύουν το μέλλον της νέας γενιάς και πως «με τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα αλλάξουμε την νοοτροπία της κοινωνίας, μέχρις ότου το άτομο έχοντας καταστεί ενήλικο (18+ ετών) να επιλέξει τι θα πράξει.

Όπως υπογραμμίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, το πρώτο «εργαλείο» αφορά την πλατφόρμα events.gov.gr όπου κάθε επιχείρηση με το υποκατάστημα, στο οποίο πρόκειται να γίνει η εκδήλωση (συλλόγου γονέων, σχολείου δεκαπενταμελούς, φροντιστηρίου κλπ) θα δηλώνει την εκδήλωση, τη διάρκεια της, το όνομα του διοργανωτή και το ΑΦΜ το οποίο θα πρέπει να κάνει την αποδοχή. Δηλαδή θα δημιουργείται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και στο τέλος θα παράγεται ένα QR code. «Μέχρι τώρα οι εκδηλώσεις αυτές ήταν μια γκρίζα ζώνη» τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το δεύτερο «εργαλείο» αφορά το ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων αλκοόλ, καπνού και ατμίσματος, που θα μπει σε λειτουργία με την πλατφόρμα alto.gov.gr (από τις λέξεις alcohol και tobacco) και δίνεται προθεσμία στα φυσικά και ψηφιακά καταστήματα και τους λιανοπωλητές μέχρι 31/1/2026 να καταχωρήσουν τα προϊόντα τους. Πάλι θα παράγεται ένα QR code και θα μπορούν να ελεγχθούν τα προϊόντα πως δεν είναι παραποιημένα (μαϊμού).

Το τρίτο «εργαλείο» αφορά την επαλήθευση της ηλικίας που μέχρι τώρα ήταν επίσης γκρίζα ζώνη. Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Παπαστεργίου πολλά παιδιά είχαν παραποιημένες ψηφιακές ταυτότητες στο wallet ή δήλωναν ότι ξέχασαν την ταυτότητα τους και παρουσίαζαν άλλες δικαιολογίες στους λιανοπωλητές.

«Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να κυκλοφορούν ανήλικοι με παραποιημένες φυσικές ταυτότητες (πλαστικές), αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό για την κοινωνία» τονίζει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με αυτόν τον τρόπο θα σκανάρεται η ψηφιακή ταυτότητα στο wallet, με τον ίδιο μηχανισμό που έχει θεσπίσει για τα social media η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που τον εφαρμόζει.

Πώς θα προστατευθούν οι ανήλικοι - Οι ποινές για τους παραβάτες

Τα 3 νέα εργαλεία θα αξιοποιηθούν στην πράξη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Τάξης Παναγιώτη Στάθη να επισημαίνει ότι η προστασία των πολιτών από την βία και το διαδίκτυο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και πως τώρα με τις νέες αυτές δράσεις δημιουργείται μία ηλικιακή πύλη για την χρήση των προϊόντων αλκοόλ, καπνού και ατμίσματος, ώστε να προστατεύονται οι ανήλικοι από τα εξαιρετικά επιβλαβή για αυτούς προϊόντα.

Η ΕΛΑΣ από το διάστημα 7/7/2025 μέχρι και 31/10/2025 έκανε 35.018 ελέγχους, δημιουργήθηκαν 205 δικογραφίες, πραγματοποιήθηκαν 149 συλλήψεις και επιβλήθηκαν 97 πρόστιμα. Από αυτές τις υποθέσεις οι 101 αφορούσαν πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και στο 10μηνο καταγράφηκαν 1680 περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκων δηλαδή έκθεση των ανηλίκων σε βία κι άλλους κινδύνους, όπως επισημαίνει ο Παναγιώτης Στάθης.

«Όσο αυξάνουμε την ευθύνη των πωλητών και κινδυνεύουν να ‘μπλέξουν’ είτε πρόκειται για τον ιδιοκτήτη, τον σερβιτόρο ή τον λιανοπωλητή τόσο μειώνεται η πιθανότητα να παρανομήσουν» υπογραμμίζει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι κυρώσεις είναι βαριές: Επιβάλλεται ποινή έως και τριών ετών φυλάκιση και πρόστιμα από 500 έως 10.000 €, ανάκληση άδειας του καταστήματος και στην υποτροπή οριστικό κλείσιμο του καταστήματος», προσθέτει ο Παναγιώτης Στάθης.

Ο υπουργός Υγείας υπογραμμίζει ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει έντονο το στοιχείο της προσωπικής συμπεριφοράς. Τα 3 υπουργεία (Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του πολίτη) δημιουργούν στο ψηφιακό περιβάλλον ένα πλαίσιο που αφαιρεί τις δικαιολογίες. Κίνδυνος κατανάλωσης αυτών των προϊόντων πάντα υπάρχει, αλλά γίνεται πολύ δυσκολότερη η πρόσβαση για τους ανήλικους, όπως επισημαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης και καταλήγει αναφερόμενος στο σχετικά πρόσφατο τραγικό περιστατικό με την 16χρονη κοπέλα που έχασε την ζωή της από κατανάλωση αλκοόλ, πως σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν η παρέα της είχε προμηθευτεί αλκοόλ (μπουκάλια βότκα) από κάβα και τα ήπιαν στο πεζοδρόμιο. Για αυτό είναι πολύ σημαντική η αλλαγή της νοοτροπίας που είναι εφικτή. «Αποτελεί κατάκτηση της γενιάς μας το ότι μπαίνουμε σήμερα σε μπαρ και εστιατόρια και δεν καπνίζει κανείς, όταν πριν από χρόνια αυτό φάνταζε αδιανόητο» τονίζει ο υφυπουργός Δημήτρης Βαρτζόπουλος.