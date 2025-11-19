e-ΕΦΚΑ: Συνάντηση εργασίας για τις επικείμενες αλλαγές στις ΑΠΔ

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει ο e-ΕΦΚΑ για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών του υπηρεσιών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας επιχειρήσεων και λογιστών, η διοίκηση του φορέα ανακοινώνει τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας σχετικά με τις αλλαγές που επέρχονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του φορέα και εκπροσώπων επιχειρήσεων ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού μισθοδοσίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σημαντικές προσαρμογές που αφορούν στις ΑΠΔ των οικοδομοτεχνικών έργων και των κοινών επιχειρήσεων, οι οποίες καθίστανται αναγκαίες, λόγω της προσεχούς έναρξης λειτουργίας του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος (ΟΠΣ) του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το νέο ΟΠΣ εισάγει ένα ευρύ, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού κόστους.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.youtube.com/watch?v=nzGiFyX1iCw

Ο e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι συνεχίζει να επενδύει στην ψηφιακή αναβάθμισή του, επιδιώκοντας σταθερά μια πιο αποτελεσματική, διαφανή και φιλική λειτουργία προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ