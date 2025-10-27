Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι πιο συχνά στις γυναίκες - Οι λόγοι

Ο δυσανάλογος αντίκτυπος των αυτοάνοσων που φτάνει στο 51% του γυναικείου παγκόσμιου πληθυσμού έχει κάνει τους ειδικούς να ερευνούν την επιστήμη για να κατανοήσουν το γιατί.

Αν σκεφτείτε τους ανθρώπους στη ζωή σας με κάποια αυτοάνοση πάθηση, το πιθανότερο είναι ότι οι περισσότεροι είναι γυναίκες. Αν εσείς οι ίδιοι έχετε κάποια αυτοάνοση πάθηση, το πιθανότερο είναι, και πάλι, ότι είστε γυναίκα. Είναι αρκετά σαφές ότι βλέπουμε περισσότερες αυτοάνοσες ασθένειες στις γυναίκες παρά στους άνδρες.

Αν εξετάσουμε τον πληθυσμό στο σύνολό του, το 80% όσων πάσχουν από αυτοάνοσα νοσήματα είναι γυναίκες. Με άλλα λόγια, μια γυναίκα έχει περίπου τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστεί με αυτοάνοσο νόσημα από έναν άνδρα.

Η σκλήρυνση κατά πλάκας (MS), για παράδειγμα, επηρεάζει περίπου τρεις φορές περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες, σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία MS , ενώ ο λύκος επηρεάζει περίπου εννέα φορές περισσότερες γυναίκες, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα δείχνει ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι ελαφρώς πιο συχνός σε αγόρια και νεαρούς άνδρες. Ωστόσο, η συνολική τάση είναι σαφής: Οι γυναίκες φέρουν το μεγαλύτερο βάρος κατά πολύ.

Έχει υποστηριχθεί ότι οι γυναίκες διαγιγνώσκονται με αυτοάνοσα νοσήματα συχνότερα εν μέρει επειδή πηγαίνουν στον γιατρό περισσότερο. Η αλήθεια είναι πιο περίπλοκη, επειδή οι γυναίκες επίσης αγνοούν τα συμπτώματά τους συχνότερα. Έρευνες τεκμηριώνουν ότι οι διαγνώσεις αυτοάνοσων νοσημάτων στις γυναίκες καθυστερούν για αυτόν τον λόγο.

