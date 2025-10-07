Πίνετε τσάι βοτάνων καθημερινά; Τα οφέλη στο πεπτικό σύστημα

Αν έχετε λοιπόν τη συνήθεια να απολαμβάνετε ένα ζεστό τσάι κάθε μέρα, ίσως ήρθε η ώρα να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στο έντερό σας.

Το έντερό μας δεν είναι απλώς ένα όργανο της πέψης, είναι ένας «δεύτερος εγκέφαλος» που επηρεάζει τη διάθεσή μας, την ενέργειά μας και την άμυνά μας απέναντι στις ασθένειες. Όταν λειτουργεί σωστά, όλα μοιάζουν να ρέουν ομαλά - από την πέψη μέχρι τη διάθεση. Και ένα από τα πιο απλά, φυσικά και ευχάριστα μέσα για να το φροντίσετε είναι το καθημερινό φλιτζάνι τσαγιού από βότανα.

Από το χαμομήλι και τη μέντα μέχρι τη λουίζα και το φασκόμηλο, κάθε ρόφημα κρύβει μέσα του έναν μικρό «θησαυρό» φυτικών ενώσεων που επιδρούν στο έντερο με τρόπους που ίσως δεν φαντάζεστε.

Αν έχετε λοιπόν τη συνήθεια να απολαμβάνετε ένα ζεστό τσάι κάθε μέρα, ίσως ήρθε η ώρα να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει στο έντερό σας.

Τι συμβαίνει στο έντερό σας όταν πίνετε τσάι από βότανα κάθε μέρα

Ανακουφίζει από τη ναυτία

Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα φυτικά τσάγια μπορούν να μειώσουν τη ναυτία και τον εμετό . Αυτά τα τσάγια περιλαμβάνουν:

Τζίντζερ

Μέντα

Χαμομήλι

Μάραθο

Το εκχύλισμα χαμομηλιού είναι αποτελεσματικό στην ανακούφιση από τη ναυτία και τον έμετο που προκαλούνται από την εγκυμοσύνη, ενώ το τζίντζερ μπορεί να μειώσει τη ναυτία , τον έμετο, το φούσκωμα και τη στομαχική δυσφορία που προκαλούνται από τη ναυτία κίνησης, την εγκυμοσύνη και τη χημειοθεραπεία.

