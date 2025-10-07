Υγεία: Η βελτίωση της καρδιακής υγείας μειώνει τον κίνδυνο μετέπειτα καρδιαγγειακών παθήσεων

Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής κατά τη νεαρή ενήλικη ζωή έχει επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία ακόμα και πολλά χρόνια μετά, όπως διαπιστώνει μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Network Open».

Η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής κατά τη νεαρή ενήλικη ζωή έχει επίδραση στην καρδιαγγειακή υγεία ακόμα και πολλά χρόνια μετά, όπως διαπιστώνει μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «JAMA Network Open».

Παρά την πρόοδο των τελευταίων δεκαετιών για τη μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD), αυτές παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Δεδομένα των τελευταίων δέκα ετών δείχνουν επιβράδυνση και αντιστροφή της μείωσης της νοσηρότητας και θνησιμότητας από CVD. Αυτές οι τάσεις μπορεί να επιδεινωθούν περαιτέρω από την επικράτηση της μειωμένης καρδιακής υγείας, ιδιαίτερα στους νεαρούς ενήλικες.

Το 2022, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία δημιούργησε την έννοια των Life's Essential 8 (LE8) ως έναν τρόπο για να αξιολογήσουν οι άνθρωποι την τρέχουσα υγεία της καρδιάς τους και να βρουν τρόπους να τη βελτιώσουν μετρήσιμα κάνοντας απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους: καλύτερη διατροφή, περισσότερη δραστηριότητα, διακοπή του καπνίσματος, υγιεινό ύπνο, διαχείριση βάρους, έλεγχο της χοληστερόλης και διαχείριση του σακχάρου στο αίμα και της αρτηριακής πίεσης.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Βοστώνης εξέτασε τις βαθμολογίες LE8 χιλιάδων νεαρών ενηλίκων 18 ετών και άνω, οι οποίοι συμμετείχαν στη μελέτη «Coronary Artery Risk Development in Young Adults/CARDIA». Παρατήρησε ότι αυτά τα πρότυπα του υγιεινού τρόπου ζωής και η διατήρησή τους σχετίζονταν με την καρδιαγγειακή υγεία τα επόμενα 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα των οποίων οι βαθμολογίες LE8 ήταν πάντα υψηλές είχαν πολύ χαμηλό κίνδυνο για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια αργότερα. Τα άτομα που ξεκίνησαν με μόνο μέτρια υγεία της καρδιάς και τη διατήρησαν με την πάροδο του χρόνου είχαν διπλάσιο κίνδυνο, ενώ τα άτομα που πέρασαν από μέτρια σε χαμηλή καρδιακή υγεία με την πάροδο του χρόνου είχαν δέκα φορές υψηλότερο κίνδυνο για καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ