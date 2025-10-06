Πώς αξιολογούν οι πολίτες τα δημόσια νοσοκομεία - «Καμπανάκι» για σίτιση και καθαριότητα

Ικανοποιημένοι από τις ιατρικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία δηλώνουν οι πολίτες, μετά το εξιτήριο, που έλαβαν κατόπιν νοσηλείας, ενώ δίνουν μέτριο βαθμό στην σίτιση και στην καθαριότητα, με την καθαριότητα στις παθολογικές κλινικές να καταγράφει το χειρότερο «σκορ».

Ικανοποιημένοι από τις ιατρικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία δηλώνουν οι πολίτες, μετά το εξιτήριο, που έλαβαν κατόπιν νοσηλείας, ενώ δίνουν μέτριο βαθμό στην σίτιση και στην καθαριότητα, με την καθαριότητα στις παθολογικές κλινικές να καταγράφει το χειρότερο «σκορ».

Αυτό είναι το βασικό εύρημα των πρώτων στοιχείων από την αξιολόγηση 111 νοσοκομείων και 631 κλινικών, από τους πολίτες-χρήστες του ΕΣΥ, που παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να επισημαίνει ότι τα πρώτα αποτελέσματα από περίπου 79.000 απαντήσεις στην αξιολόγηση (από περίπου 15.000 συμμετέχοντες) περιγράφουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από την εικόνα που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι πως το ΕΣΥ καταρρέει.

Συγκεκριμένα, με άριστα το 5 η συνολική βαθμολογία των νοσοκομείων αγγίζει το 4,04. Ανά κατηγορία κλινικής, υψηλότερος είναι ο βαθμός ικανοποίησης των πολιτών στις καρδιολογικές κλινικές και χαμηλότερος στις παθολογικές κλινικές, με τον υπουργό Υγείας να δεσμεύεται ότι το 2026, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση των νοσοκομείων θα έχει διαθέσιμη όλη την πληροφορία αναλυτικά ανά νοσοκομείο και ανά κλινική.

Μεγάλο το φορτίο των παθολογικών κλινικών

Για την μειωμένη ικανοποίηση των πολιτών από την καθαριότητα στις παθολογικές κλινικές, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι είναι αναμενόμενο εύρημα καθώς οι παθολογικές κλινικές δέχονται και τον μεγαλύτερο όγκο ασθενών.

Η ποιότητα του φαγητού αποτελεί ξεκάθαρα μια αδύναμη διάσταση στο ΕΣΥ με σκορ 48%, ενώ οι περισσότερες απαντήσεις της αξιολόγησης προέρχονται από ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της πρώτης ΥΠΕ (της Αττικής), με ποσοστό συμμετοχής 31% και ακολουθούν οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία της 6ης και της 3ης ΥΠΕ με ποσοστό συμμετοχής 15%, ανά κάθε υγειονομική περιφέρεια.

Η αξιολόγηση δεν αντιστοιχεί σε ένα ΕΣΥ που καταρρέει

«Το ΕΣΥ ανήκει στους Έλληνες πολίτες και η αξιολόγηση είναι ένα ‘εργαλείο’ διοίκησης. Δεν θα αξιολογώ μόνο εγώ τους διοικητές των νοσοκομείων, θα τους αξιολογούν και οι πολίτες που νοσηλεύτηκαν στα νοσοκομεία τους», επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσδοκώντας μέσα από την καμπάνια ενημέρωσης που θα γίνει εντός των νοσοκομείων αλλά και από την ειδική εφαρμογή που ενημερώνει τους πολίτες για το εργαλείο της αξιολόγησης μέσα από τον αριθμό 1566, η συμμετοχή να αυξηθεί και να φτάσει στο 100%. Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ακόμα και τα «κακά» σκορ κυμαίνονται στο 60% και πως αυτό δεν αποτελεί εικόνα ενός ΕΣΥ που καταρρέει, αλλά ενός ΕΣΥ που αλλάζει και γίνεται καλύτερο.

Ραντεβού με παθολόγο και καρδιολόγο εντός 4 ημερών

Στη συνέχεια, ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους αναλύοντας τα πρώτα στατιστικά δεδομένα από το κλείσιμο των ραντεβού με το ενιαίο σύστημα (δηλαδή τον αριθμό 1566, την εφαρμογή myHealthApp και την ιστοσελίδα finddoctors.gov.gr επισήμαναν ότι πλέον μπορείς να βρεις ραντεβού με καρδιολόγο και παθολόγο σε τέσσερις μέρες, όταν σε άλλες χώρες περιμένεις τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υπογράμμισε ότι οι πολίτες των χωρών που θαυμάζουμε όπως είναι η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες, δεν μπορούν να βρουν γιατρό ειδικότητας αν δεν έχουν προηγουμένως παραπεμπτικό από τον οικογενειακό γιατρό.

Για ραντεβού που προηγουμένως ο πολίτης περίμενε 3 έως 4 μήνες τώρα μπορεί να βρει -αν όχι μέσα στις επόμενες ημέρες-οπωσδήποτε μέσα στον ίδιο μήνα, με τον υπουργό Υγείας να υπογραμμίζει: «Για τα ραντεβού κάναμε δύο παρεμβάσεις πρώτον, το κάναμε πιο εύκολο και δεύτερον προσθέσαμε 7 εκατομμύρια ραντεβού στο σύστημα με τα πρώτα 200.000 ραντεβού να κλείνονται μέσα στον Οκτώβριο.»

Ο υπουργός υγείας Α. Γεωργιάδης πρόσθεσε ότι σε μια πόλη της περιφέρειας όπως το Αγρίνιο, ένας κάτοικος πριν περίμενε για γαστρεντερολόγο τρεις μήνες, ενώ τώρα βρίσκει ραντεβού διαθέσιμο μέσα στον ίδιο μήνα και κατέληξε πως το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάνει σε 24 ώρες αυτό που πολίτες άλλων χωρών χρειάζονται έως και ένα χρόνο για να αποκτήσουν πρόσβαση. Επισημαίνεται ότι από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί συνολικά 200.000 ραντεβού με ιατρούς σε νοσοκομεία, εκ των οποίων τα 133.000 κλείστηκαν μέσω του MyHealthApp και το finddoctors.gov.gr και 67.000 μέσω της νέας γραμμής 1566. Οι συνηθισμένες γραμμές για το κοινό σηκώνουν περίπου 4000 κλήσεις την ημέρα, ενώ το 1566 σχεδιάστηκε να δέχεται 11.000 κλήσεις την ημέρα και την 1η Οκτωβρίου (μόνο εντός μιας ημέρας) δέχτηκε 162.420 κλήσεις!

Email στους Έλληνες πολίτες για τη δωρεά οργάνων στέλνει ο ΕΟΜ με την ΗΔΙΚΑ

Στο μεταξύ, από την περασμένη Παρασκευή (3/10) ξεκίνησε η αποστολή ενός email από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ με μια επιστολή του ΕΟΜ που εξηγεί στους πολίτες τα οφέλη και την διαδικασία για να γίνουν δωρητές οργάνων. Έχουν ήδη αποσταλεί περισσότερα από 1 εκατ. email και μέχρι την Παγκόσμια Ημέρα Μεταμοσχεύσεων, την 1η Νοεμβρίου, θα έχει αποσταλεί το email σε όλους τους πολίτες. Το email του ΕΟΜ περιέχει ένα link στο οποίο ο πολίτης θα μπορεί να δηλώσει απευθείας ότι θέλει να γίνει δωρητής οργάνων και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμά ότι έτσι θα επιτύχουμε πολύ μεγάλη αύξηση στη δωρεά οργάνων και στις μεταμοσχεύσεις. «Στις μεταμοσχεύσεις, το 2024 ήταν χρόνια του απόλυτου ρεκόρ για την Ελλάδα και ήδη το 2025 έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό και πάμε για νέο ρεκόρ. Θα σώσουμε έτσι πολλές ζωές και κάθε μια ζωή που σώζεται έχει αξία» τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Υγείας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου για την παρουσίαση του εργαλείου της αξιολόγησης των νοσοκομείων και την πορεία των ιατρικών ραντεβού μέσα από το 1566, την εφαρμογή MyHealthApp και την ιστοσελίδα Finddoctors.gov.gr