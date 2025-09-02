ΠΟΥ: 1 θάνατος στους 100 στον κόσμο οφείλεται σε αυτοκτονία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε σε νέα έκθεσή του ότι η αυτοκτονία αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια.

Οι αυτοκτονίες αντιστοιχούν σε 1 θάνατο στους 100 στον κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζοντας ανησυχία για τις ανεπαρκείς προόδους που έχουν γίνει για την καταπολέμηση μιας από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων.

«Σε αυτοκτονία οφειλόταν ο θάνατος περίπου 727.000 ανθρώπων μόνον το 2021», δήλωσε η Ντέβορα Κέστελ, επικεφαλής του τμήματος ψυχικής υγείας στον ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπογράμμισε σε νέα έκθεσή του ότι η αυτοκτονία αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες θανάτου μεταξύ των νέων σε όλες τις χώρες και σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα, η πρόοδος που έχει γίνει είναι υπερβολικά μικρή για να επιτευχθεί ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης που υιοθετήθηκε το 2015 από τον ΟΗΕ, ο οποίος συνίσταται στη μείωση κατά ένα τρίτο των ποσοστών αυτοκτονίας ως το 2030.

«Αν συνεχιστεί η σημερινή τάση, η μείωση θα φτάσει μόνον 12%» σε πέντε χρόνια, σημείωσε η Κέστελ.

Σε παγκόσμια κλίμακα, το ποσοστό αυτοκτονιών μειώθηκε κατά 35% μεταξύ του 2000 και του 2021, παραμένοντας σταθερό στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 παρά μια αύξηση των παραγόντων κινδύνου, σύμφωνα με την έκθεση.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αυτοκτονιών, ποσοστό 73%, καταγράφονται στις χώρες χαμηλού ή μέσου εισοδήματος, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι χώρες υψηλού εισοδήματος παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις καθώς η τήρηση στατιστικών δεδομένων σε αυτές τις χώρες είναι πιο ανεπτυγμένη από ό,τι στις φτωχές χώρες, διευκρίνισε ο ΠΟΥ.

Η αυτοκτονία παραμένει μια δραματική συνέπεια ορισμένων διαταραχών ψυχικής υγείας, επισήμανε ο οργανισμός.

Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από τέτοιες διαταραχές, με τις πιο συνηθισμένες να είναι το άγχος και η κατάθλιψη, και ο αριθμός αυτός αυξάνεται πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο πληθυσμό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο οργανισμός αυτός των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τις ψυχικές διαταραχές μεταξύ των νέων, οι οποίοι υπέφεραν ιδιαίτερα στη διάρκεια της COVID-19 και είναι πολύ εκτεθειμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μετασχηματισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι μια από τις πιο πιεστικές προκλήσεις δημόσιας υγείας», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους στην ανακοίνωση του οργανισμού.

Οι ψυχικές διαταραχές έχουν βαριές οικονομικές συνέπειες: υψηλές δαπάνες υγείας, αλλά και έμμεσες δαπάνες, ιδιαίτερα όσον αφορά την απώλεια παραγωγικότητας, οι οποίες είναι ακόμη πιο σημαντικές, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος σημείωσε ότι από μόνες τους η κατάθλιψη και το άγχος στοιχίζουν στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ