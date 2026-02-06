ΕΣΕΕ με SMEunited: Επιστολή στον Μητσοτάκη με οδικό χάρτη για την προστασία των ευρωπαϊκών ΜμΕ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται αποκλειστικά με τη μεγέθυνση.

Επιστολή στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, συμμετέχοντας ενεργά στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία της SMEunited η οποία, με δική της επιστολή προς την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία ενόψει της Άτυπης Συνόδου Κορυφής της 12ης Φεβρουαρίου, εισηγείται έναν «οδικό χάρτη» στρατηγικών προτεραιοτήτων και κρίσιμων αποφάσεων στην κατεύθυνση της προστασίας και ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται αποκλειστικά με τη μεγέθυνση και τη δημιουργία «ευρωπαϊκών πρωταθλητών», αλλά προϋποθέτει δίκαιους όρους συμμετοχής στην αγορά για τις ΜμΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και της απασχόλησης.

Στους βασικούς άξονες των παρεμβάσεων που προτείνει η ΕΣΕΕ σε ευθυγράμμιση με την SMEunited και όλες τις επιχειρηματικές ενώσεις της ΕΕ περιλαμβάνονται:

- Η ουσιαστική απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου με εφαρμογή της αρχής «Think Small First».

- Η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς χωρίς αποκλεισμούς, με στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

- Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στο ψηφιακό εμπόριο και η αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες.

- Η μείωση του ενεργειακού κόστους και η στήριξη των ΜμΕ στην ενεργειακή μετάβαση χωρίς πρόσθετα βάρη.

- Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με στοχευμένα ευρωπαϊκά εργαλεία για το εμπόριο.

- Η ενσωμάτωση της έννοιας της προετοιμασίας (preparedness) σε όλες τις πολιτικές, λόγω των πολλαπλών κρίσεων που πλήττουν δυσανάλογα τις εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις θέλουν μια ενιαία αγορά που λειτουργεί δίκαια, με λιγότερα εμπόδια, προσιτή ενέργεια, αποτελεσματική προστασία από τον αθέμιτο ψηφιακό ανταγωνισμό και πραγματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στην επιστολή μας προς τον Έλληνα πρωθυπουργό ευθυγραμμιζόμαστε με τις θέσεις της SMEunited για το απαιτούμενο πλαίσιο παρεμβάσεων από την ηγεσία της ΕΕ, ώστε οι ΜμΕ να έχουν ρόλο και μέλλον σε μία πραγματικά ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία. Η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς το εμπόριο, χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις των πόλεων και χωρίς μία ενιαία αγορά που λειτουργεί πρώτα για την πραγματική οικονομία και όχι μόνο για όσους έχουν ήδη το μέγεθος για να αντέξουν».

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ως αντιπρόεδρος της SMEunited, o επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ, Κωστής Μουσουρούλης, μεταφέρει τις θέσεις του ελληνικού εμπορίου και του προέδρου της ΕΣΕΕ σε όλα τα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τέλος, η Συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι ενισχύει συνεχώς τον παρεμβατικό και συμβουλευτικο ρόλο της στην ΕΕ, σε μία εποχή που το διεθνές εμπόριο βρίσκεται στο επίκεντρο «τεκτονικών» γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.