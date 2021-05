«Έτοιμη να συζητήσει» άρση της πατέντας για τα εμβόλια και η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να συζητήσει» άρση της πατέντας για τα εμβόλια κατά της Covid-19, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ ότι στηρίζει την άρση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τα εμβόλια.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης έτοιμη να συζητήσει προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κατά αποτελεσματικό και ρεαλιστικό τρόπο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας. «Για τον λόγο αυτόν είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί των εμβολίων κατά της Covid-19 μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση των στόχων αυτών», πρόσθεσε.

In the short run, however, we call upon all vaccine producing countries to allow export immediately and to avoid measures that disrupt the supply chains.