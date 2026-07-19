5 πανέμορφα νησιά της Ιταλίας που δεν είχατε σκεφτεί να επισκεφθείτε

Ανακαλύψτε πέντε ιταλικά νησιά «κρυφά διαμάντια» για καλοκαιρινές διακοπές πέρα από τα συνηθισμένα.

Μπορεί οι ελληνικές θάλασσες να μονοπωλούν το ενδιαφέρον µας κάθε καλοκαίρι, αν όμως θέλετε να ξεφύγετε για λίγο από τα συνηθισμένα, τα νησιά της Ιταλίας αποτελούν μια καλή εναλλακτική επιλογή. Η Σαρδηνία, η Σικελία και το Κάπρι είναι τα πιο γνωστά. Εκτός όμως από αυτά, η γειτονική μας χώρα κρύβει πολλά «διαµάντια» που αξίζουν την προσοχή σας: λιγότερο γνωστά αλλά μαγευτικά νησιά, με διάφανα νερά, γραφικούς κολπίσκους και ειδυλλιακά ψαροχώρια, που προσελκύουν όσους αναζητούν διακοπές με αυθεντικό χαρακτήρα και ηρεμία. Πέντε τέτοια μέρη σας παρουσιάζουμε παρακάτω για να βάλετε στην ταξιδιωτική λίστα σας.

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