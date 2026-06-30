Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό: Η νέα τάση στα ταξίδια τους

Σύμφωνα με νέα δεδομένα, οι Έλληνες προτιμούν όλο και περισσότερο τα ταξίδια στο εξωτερικό, και διατίθενται να τα πληρώσουν ακριβότερα.

Οι Έλληνες που προτίμησαν τα ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τον εξερχόμενο τουρισμό να καταγράφει άνοδο σε όλους τους βασικούς του δείκτες.

Οι ταξιδιωτικές δαπάνες σημείωσαν ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 3,3 δισ. ευρώ (αύξηση 19% σε σχέση με τα 2,8 δισ. ευρώ το 2024).

Παράλληλα, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 8% (φτάνοντας τα 7,2 εκατομμύρια) και οι διανυκτερεύσεις κατά 3% (αγγίζοντας τα 35,5 εκατομμύρια), αν και τα δύο μεγέθη υπολείπονται ακόμη από τα ιστορικά τους υψηλά προ πανδημίας (2018-2019).