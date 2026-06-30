Τουρισμός

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό: Η νέα τάση στα ταξίδια τους

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο εξωτερικό: Η νέα τάση στα ταξίδια τους
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με νέα δεδομένα, οι Έλληνες προτιμούν όλο και περισσότερο τα ταξίδια στο εξωτερικό, και διατίθενται να τα πληρώσουν ακριβότερα.

Οι Έλληνες που προτίμησαν τα ταξίδια στο εξωτερικό το 2025 έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη, με τον εξερχόμενο τουρισμό να καταγράφει άνοδο σε όλους τους βασικούς του δείκτες.

Οι ταξιδιωτικές δαπάνες σημείωσαν ιστορικό υψηλό, αγγίζοντας τα 3,3 δισ. ευρώ (αύξηση 19% σε σχέση με τα 2,8 δισ. ευρώ το 2024).

Παράλληλα, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 8% (φτάνοντας τα 7,2 εκατομμύρια) και οι διανυκτερεύσεις κατά 3% (αγγίζοντας τα 35,5 εκατομμύρια), αν και τα δύο μεγέθη υπολείπονται ακόμη από τα ιστορικά τους υψηλά προ πανδημίας (2018-2019).

Ολόκληρο το άρθρο στο reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το IRIS βγαίνει στην Ευρώπη - Άμεσες διασυνοριακές πληρωμές μόνο με αριθμό κινητού

Τέλος στα φθηνά μικροδέματα από τρίτες χώρες: Με «καπέλο» οι online παραγγελίες

Το νεύμα του Μητσοτάκη στον Καραμανλή - Η «χολή» για τη συνάντηση Τσίπρα-Γκίλφοϊλ - Μπελάδες για Ανδρουλάκη

tags:
Τουρίστες
ΙΝΣΕΤΕ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider