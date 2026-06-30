Έρχονται τα Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης για όλους με χαμηλές εισφορές - Νέο ομαδικό προϊόν επαγγελματικής συνταξιοδότησης

Με τα Ανοιχτά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης θα διευκολύνεται η πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση - Το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Εντός του Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Bελτίωση του πλαισίου επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις» που παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Βασικός στόχος του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, της επαγγελματικής ασφάλισης, μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού πλαισίου συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που προβλέπει το σχέδιο νόμου είναι η εισαγωγή των Ανοιχτών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να διευκολυνθεί η προαιρετική πρόσβαση μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τη δομή της ελληνικής οικονομίας, όπου μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων είναι μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, για τις οποίες είναι δύσκολη η δημιουργία αυτοτελούς Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης.

«Τα ΤΕΑ μπορούν να τα προσφέρουν οι τράπεζες, φορείς όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ κλπ. Δεν πρόκειται να έχουν κατώφλι μελών ώστε να διευκολύνεται η ένταξη μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση» δήλωσε η κα Κεραμέως. «Οι εισφορές των ΤΕΑ θα είναι αφορολόγητες, ενώ θα υπάρχει πλαφόν εισφορών ευνοϊκότερο από το ισχύον, ώστε να λειτουργήσει σαν κίνητρο για τη συμπληρωματική αποταμίευση» συμπλήρωσε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέσω του νομοσχεδίου θεσπίζεται η πλήρης φορητότητα, δηλαδή η δυνατότητα μεταβίβασης - χωρίς χρέωση- ολόκληρων συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ώστε η αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην οδηγεί σε απώλεια ή αποδυνάμωση κατοχυρωμένων δικαιωμάτων.

Παράλληλα θεσπίζεται η δυνατότητα παραμονής στην επαγγελματική ασφάλιση ακόμα και σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας (ανεργία). Με αυτόν τον τρόπο, η απώλεια εργασίας δεν οδηγεί αυτομάτως και σε απώλεια συνέχειας στην επαγγελματική ασφάλιση

Τι είναι τα Ανοιχτά ΤΕΑ

Τα Ανοιχτά ΤΕΑ θα λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον πληρούν τη λειτουργία της “κανονιστικής συμμόρφωσης” στο σύστημα διακυβέρνησής τους. Με την ενισχυμένη δικλείδα ασφαλείας, θα μπορούν να δέχονται νέες επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς προηγούμενη εποπτική έγκριση για κάθε επιμέρους προσχώρηση.

Η προσχώρηση στα Ανοιχτά ΤΕΑ δεν θα απαιτεί το κατώφλι των 100, όπως ισχύει για την ίδρυση αυτοτελούς ΤΕΑ, ενώ θα λειτουργούν ως Ταμεία - «ομπρέλα», διευκολύνοντας την ένταξη μικρότερων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών στην επαγγελματική ασφάλιση.

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To νομοσχέδιο καθορίζει τις κρίσιμες λειτουργίες που πρέπει οπωσδήποτε να επιτελεί κάθε ΤΕΑ (αναλογιστική, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου) προχωρώντας στην εξειδίκευσή τους και ζητώντας διακριτό καταμερισμό του έργου από τα διάφορα τμήματα του ΤΕΑ. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα outsourcing των λειτουργιών του ΤΕΑ υπό την εποπτεία της ΤΤΕ. Στόχος είναι τα ΤΕΑ να μπορούν να λειτουργούν πιο γρήγορα, πιο καθαρά και πιο αποτελεσματικά, χωρίς να μειώνεται η εποπτεία και η προστασία των ασφαλισμένων.

Κίνητρα και θεραπευτικές παρεμβάσεις

Με το σχέδιο νόμου βελτιώνονται τα φορολογικά κίνητρα, με αποσύνδεση από τα έτη ασφάλισης και σύνδεση με την ηλικία του ασφαλισμένου, κατά τρόπο πιο απλό και λειτουργικό. Η αλλαγή αυτή αντιμετωπίζει πρακτικές δυσκολίες που έχουν ανακύψει από τη σύνδεση των παροχών με τα έτη ασφάλισης και καθιστά το πλαίσιο πιο ευχερώς εφαρμόσιμο.

Αναγνωρίζεται το δικαίωμα ενημέρωσης των ασφαλισμένων για την επένδυσή τους και η αποτύπωση του προσδοκώμενου αποτελέσματος σε ψηφιακή μορφή για άμεση πληροφόρησή τους..

Παράλληλα καταργείται το φορολογικό penalty όσων εργαζομένων αποφασίζουν να εισέλθουν στην επαγγελματική ασφάλιση σε μεγαλύτερη ηλικία, δίνοντας τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πιο ώριμη επαγγελματική ηλικία να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση, χωρίς να τιμωρούνται φορολογικά επειδή δεν είχαν ενταχθεί νωρίτερα.

Τέλος θεσπίζεται η δυνατότητα των ΤΕΑ να προσφέρουν στα μέλη τους προγράμματα υγείας, με την προϋπόθεση ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται πλήρως από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση ή από πάροχο υπηρεσιών υγείας μέσω σύμβασης σταθερού κατά κεφαλή κόστους. Έτσι, η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να συνδεθεί όχι μόνο με τη ενισχυμένη μελλοντική συνταξιοδοτική προστασία, αλλά και με πρόσθετες παροχές που έχουν άμεση αξία για τον εργαζόμενο.

Νέο προιόν ομαδικής συνταξιοδότησης

Το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση προβλέπει μία ακόμη θεσμική παρέμβαση: το Ομαδικό Ασφαλιστικό Προϊόν Επαγγελματικής Συνταξιοδότησης (ΟΑΠΕΣ), το οποίο θα εκδίδεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα παρέχει ισοδύναμη προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων με τα προγράμματα των ΤΕΑ.

Το προϊόν αυτό θα τελεί υπό την αυστηρή επιτήρηση της ΤτΕ, ενώ εντάσσεται στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, με το ίδιο αυστηρό πλαίσιο εποπτείας που ισχύει για τα ΤΕΑ και με τα ίδια ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα με τα ΤΕΑ.

Επιδιώκεται έτσι η εξομοίωση των όρων λειτουργίας, εποπτείας και φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ΤΕΑ και ΟΑΠΕΣ, ώστε να μην δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά.

Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζονται ενιαίοι κανόνες λειτουργίας και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών μορφών επαγγελματικής ασφάλισης. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένα πιο πλήρες και πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο, με περισσότερες επιλογές για επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους, αλλά με ενιαίους κανόνες εποπτείας, προστασίας και φορολογικής μεταχείρισης.

Το νέο πλαίσιο για την Επαγγελματική Ασφάλιση έχει οφέλη για τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και για την Οικονομία της χώρας.

Για τους ασφαλισμένους, ενισχύει το συνταξιοδοτικό εισόδημα, διευκολύνει την πρόσβαση σε συμπληρωματική συνταξιοδοτική προστασία, προστατεύει και δίνει τη δυνατότητα φορητότητας κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, προστατεύει τους ελεύθερους επαγγελματίες, παρέχει περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη ενημέρωση για την πορεία της επένδυσής τους και δίνει τη δυνατότητα πρόσθετων παροχών.

Για τις επιχειρήσεις, δίνει κίνητρο προσέλκυσης και διατήρησης εργαζομένων, παρέχει τη δυνατότητα εργοδοτικής παροχής μέσω συλλογικής σύμβασης, ενισχύει το employer branding και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής- επενδυτικής ενίσχυσης και καθιστά πιο λειτουργικό το πλαίσιο για μικρότερες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα δυσκολεύονται να αξιοποιήσουν επαγγελματική ασφάλιση.

Για την Οικονομία, συσσωρεύει επενδυτικά κεφάλαια, διοχετεύει τη ρευστότητα στην οικονομία και αποτρέπει τη φυγή κεφαλαίων, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση των νοικοκυριών, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο και αξιοποιεί την επαγγελματική ασφάλιση ως εργαλείο μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, επένδυσης και ενίσχυσης της συνταξιοδοτικής επάρκειας.