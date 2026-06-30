Η Πορτογαλία ετοιμάζεται για νέο κύμα καύσωνα - Πορτοκαλί συναγερμός από αύριο

Η Πορτογαλία, που δεν έχει επηρεαστεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμάζεται για ένα ακόμη κύμα καύσωνα αύριο.

Η Πορτογαλία, που σχετικά δεν έχει επηρεαστεί από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν την Ευρώπη τις τελευταίες δύο εβδομάδες, προετοιμάζεται για ένα ακόμη κύμα καύσωνα αύριο Τετάρτη, το οποίο θα πλήξει τις ιβηρικές ακτές με «σπάνια» ένταση, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πολλές περιοχές της ενδοχώρας θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό από αύριο, με το μέτρο αυτό να επεκτείνεται σε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα την επόμενη μέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο μετεωρολόγος Χόρχε Πόντε.

«Είναι ακόμη πιθανό να εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για ορισμένες περιοχές» μέχρι την Πέμπτη, πρόσθεσε ο εμπειρογνώμονας του πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

«Αυτό θα είναι ένα παρατεταμένο επεισόδιο, με τουλάχιστον μια εβδομάδα πολύ υψηλών θερμοκρασιών», οι οποίες ενδέχεται να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν αναμένεται να αγγίξουν το ιστορικό ρεκόρ των 47,3 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε το 2003, σημείωσε.

«Αυτό που μας ανησυχεί σε αυτές τις προβλέψεις δεν είναι τόσο οι μέγιστες θερμοκρασίες, όσο η επιμονή πολύ υψηλών θερμοκρασιών για πολλές ημέρες», συνέχισε ο Πόντε, προσθέτοντας ότι είναι ιδιαίτερα «σπάνιο» να βλέπουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου σε παράκτιες περιοχές για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται κατά τη διάρκεια αυτού του κύματος καύσωνα.

Το Πορτογαλικό Συμβούλιο για την Υγεία και το Περιβάλλον (CPSA), το οποίο συγκεντρώνει περισσότερους από εκατό οργανισμούς, προειδοποίησε σήμερα για «επιδείνωση των επιπτώσεων των καυσώνων στην υγεία».

«Η Πορτογαλία είναι μια ιδιαίτερα ευάλωτη χώρα λόγω του κλίματος, της δημογραφικής γήρανσης και των κοινωνικών ανισοτήτων», ανέφερε σε δελτίο τύπου.

Η CPSA συνιστά συγκεκριμένα τη δημιουργία κέντρων σε κλιματιζόμενους δημόσιους χώρους, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να βρουν καταφύγιο και να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια των καυσώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ