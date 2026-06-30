Τουρισμός: Οι last minute κρατήσεις αλλάζουν τη φετινή σεζόν

Η ζήτηση που άντεξε, οι κρατήσεις που άργησαν και το κερδισμένο στοίχημα του φθινοπώρου.

Υψηλότερη του αναμενόμενου ζήτηση, η οποία όμως μετουσιώνεται σε κρατήσεις με σαφώς πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι, ήταν το χαρακτηριστικό του τουρισμού τους προηγούμενους μήνες, εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μ. Ανατολή. Καθώς η κατάσταση βέβαια αποκλιμακώνεται, ο κλάδος, ειδικά στην περίπτωση των boutique hotels, παίρνει ώθηση από τις last minute κρατήσεις με την σεζόν να επεκτείνεται δυναμικά έως και τον Νοέμβριο.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2026 της Square Lime Hospitality Management, εταιρείας που διαχειρίζεται περίπου 45 boutique ξενοδοχεία σε Κυκλάδες, Αθήνα και Μάνη, αξιοποιώντας δεδομένα της πλατφόρμας WebHotelier.

Last minute θα είναι η σεζόν

Αναλυτικότερα, όπως ανέφερε χθες ο Βασίλης Λαπαναΐτης, ιδρυτής της Square Lime, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, το παράδοξο της φετινής χρονιάς αποτυπώθηκε ήδη από τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις ήταν μειωμένες κατά 25%-35% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, την ώρα που η ζήτηση - δηλαδή οι αναζητήσεις που πραγματοποιούν οι ταξιδιώτες στα online συστήματα κρατήσεων των ξενοδοχείων - παρέμενε στα ίδια ή ακόμη και σε υψηλότερα επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο η εικόνα αυτή αποτελεί θετικό μήνυμα για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς δείχνει ότι οι ταξιδιώτες δεν εγκατέλειψαν την Ελλάδα ως προορισμό. Αντίθετα, ανέβαλαν την τελική τους απόφαση, περιμένοντας κυρίως μεγαλύτερη γεωπολιτική σταθερότητα και βελτίωση του κλίματος.

Όσον αφορά στο ποσοστό μετατροπής της ζήτησης σε κρατήσεις (conversion), το σκηνικό δείχνει να αλλάζει από τις αρχές Ιουνίου όπου και καταγράφεται έντονη άνοδος των last minute κρατήσεων. Η τάση μάλιστα σύμφωνα με τον επικεφαλής της Square Lime αναμένεται να συνεχιστεί και στην καρδιά του καλοκαιριού καθώς οι επισκέπτες προγραμματίζουν πλέον τις διακοπές τους ακόμη και λίγες εβδομάδες πριν από την αναχώρηση.

Το κερδισμένο στοίχημα του Σεπτεμβρίου

Ακόμα κι έτσι βέβαια, η εικόνα συνεχίζει να εμφανίζει αρκετές αποκλίσεις μεταξύ της υψηλής και της χαμηλότερης περιόδου της σεζόν. Για παράδειγμα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η εταιρεία διαπιστώνει ότι οι δυνητικοί ταξιδιώτες φαίνεται να προχωρούν σε κρατήσεις όταν βρίσκουν ανταγωνιστικές τιμές, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (ADR) σε χαμηλότερα κατά περίπου 5%-7% επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Αντίθετα, οι προοπτικές για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. «Μιλάμε για έναν πολύ δυνατό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε όλους τους προορισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες θα μπορέσουν να αυξήσουν τις τιμές τους εκείνη την περίοδο κατά 10%-12%, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και το 15%, συνοδευόμενες από υψηλότερες πληρότητες. Το μεγάλο στοίχημα, όπως επεσήμανε, είναι κατά πόσο περισσότερα ξενοδοχεία θα επιλέξουν να παραμείνουν ανοιχτά έως τα τέλη Οκτωβρίου ή ακόμη και τις αρχές Νοεμβρίου, ώστε να αξιοποιήσουν την αυξημένη αυτή ζήτηση.

Στην προαναφερθείσα συνθήκη συμβάλλει τόσο το αυξημένο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, που περιορίζει τις μετακινήσεις ευρωπαϊκών οικογενειών στην υψηλή περίοδο, όσο και η μικρή κάμψη της αμερικανικής αγοράς, η οποία παραδοσιακά στηρίζει τους μήνες αιχμής.

Για παράδειγμα στην Αθήνα η μείωση της αμερικανικής ζήτησης φτάνει το 4%. Παράλληλα το booking window των Αμερικανών έχει συρρικνωθεί σε λιγότερο από έναν μήνα, όταν πριν από δύο χρόνια κυμαινόταν μεταξύ 30 και 60 ημερών, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο το φαινόμενο των last minute κρατήσεων.

Η Αθήνα και το city break

Όσο για τις επιδόσεις μεταξύ των προορισμών η Square Lime επισημαίνει ότι στην Αθήνα, η συνολική ζήτηση από την αρχή του έτους εμφανίζεται οριακά αυξημένη κατά 2%-3% σε σχέση με πέρυσι. Η μεγαλύτερη άνοδος προέρχεται από τη Γερμανία (+17%), ενώ ανοδικά κινούνται επίσης το Βέλγιο (+11%) και η Γαλλία (+5%-7%).

Η εταιρεία αποδίδει τη θετική εικόνα τόσο στην ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων όσο και στη μεταφορά μέρους της ζήτησης από ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, με αποτέλεσμα η Αθήνα να καθιερώνεται πλέον ως αυτόνομος city break προορισμός και όχι απλώς ως ενδιάμεσος σταθμός.

Αντίθετα, μειωμένη εμφανίζεται η ζήτηση από την Αυστραλία και το Ισραήλ (περίπου -20%), ενώ κάμψη καταγράφεται και από την Κύπρο (-10%).

Νάξος και Πάρος οι μεγάλοι κερδισμένοι

Όσο για τα νησιά, παρά τις ενδείξεις σταθεροποίησης της Μυκόνου, έπειτα από τρία χρόνια πίεσης στις πληρότητες και στις τιμές, οι μεγάλοι κερδισμένοι της φετινής χρονιάς φαίνεται να είναι η Νάξος και η Πάρος. Τα δύο νησιά φαίνεται ότι απορροφούν μέρος της ζήτησης που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κατευθυνόταν σχεδόν αποκλειστικά προς τη Μύκονο και τη Σαντορίνη, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν αυθεντικότερες εμπειρίες, μικρότερη τουριστική πυκνότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Για την ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Square Lime, η ζήτηση στους δύο προορισμούς αυξάνεται περίπου κατά 20%, με όλες τις βασικές αγορές να κινούνται ανοδικά. Ειδικά στη Νάξο μάλιστα, η αμερικανική αγορά εμφανίζει αύξηση της ζήτησης κατά περίπου 25%, η οποία μεταφράζεται και σε αντίστοιχη άνοδο των κρατήσεων.

Στη Μύκονο, αντίθετα, η ισχυρότερη αύξηση ενδιαφέροντος καταγράφεται από την Ινδία (+250%) και τη Βραζιλία, ενώ πτώση σημειώνεται από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Από το Experience Economy στο Connection Economy

Πέρα από τα αριθμητικά στοιχεία, η Square Lime εκτιμά ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια βαθύτερη αλλαγή στις ταξιδιωτικές συμπεριφορές. Όπως επισημαίνει, το μοντέλο του «experience economy», όπου ο ταξιδιώτης αναζητούσε απλώς μοναδικές εμπειρίες, δίνει σταδιακά τη θέση του στο «connection economy». Οι επισκέπτες αναζητούν πλέον αυθεντικές εμπειρίες που τους επιτρέπουν να συνδεθούν με τον προορισμό, την τοπική κοινωνία και ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα, εξέλιξη που ευνοεί τα boutique ξενοδοχεία και τις μικρότερες μονάδες φιλοξενίας.

Να θυμίσουμε ότι η Square Lime δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη διαχείριση boutique ξενοδοχείων και βιλών, παρέχοντας υπηρεσίες εμπορικής διαχείρισης, πωλήσεων, κρατήσεων, revenue και yield management, marketing και pre-opening. Το χαρτοφυλάκιό της αριθμεί πλέον 45 ξενοδοχεία σε Κυκλάδες, Αθήνα, Μάνη και άλλους ελληνικούς προορισμούς, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία.