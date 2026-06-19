Φλωρίδης: Καμία εμπλοκή της κυβέρνησης στην ανανέωση της θητείας των Ελλήνων ευρωεισαγγελέων

«Το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιουδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτός υπηρετεί, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση» ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.

«Το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιουδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτός υπηρετεί, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση» ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, για το θέμα της προσφυγής της κ. Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για τη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων.

«Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία δουλειά από το Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια και καμία αρμοδιότητα και καμία δυνατότητα να εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των εισαγγελέων. Αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Επομένως, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία, απολύτως» συμπλήρωσε ο Υπουργός.

Εξηγώντας τι ακριβώς έχει προηγηθεί, ανέφερε «από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νομίζω για πέντε χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξέδωσε μια ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Αρείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία ενόψει του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή, έβγαλε μία πρόσκληση και ζήτησε από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για αυτές τις θέσεις, όπως επίσης και τους ήδη υπηρετούντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να συνεχίσει η απόσπασή τους εκεί να κάνουν τις σχετικές δηλώσεις. Έκαναν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν τις αιτήσεις τους, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι τρείς ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία έχει ανανεωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Έκαναν κι αυτοί αιτήσεις και στη συνέχεια η κυρία Κοβέσι έκανε η ίδια αίτημα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ζητώντας να εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την απόφαση που είχαν πάρει στο Λουξεμβούργο, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά δύο χρόνια. Αυτό τώρα, από ό, τι έχουμε δει, οδήγησε στο να κάνει αίτημα η κ. Κοβέσι προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πια, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος όταν έχει μία αντίρρηση, εφόσον έχει έννομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο και νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα, ο Άρειος Πάγος, νομίζω σε Ολομέλεια, θα κρίνει το αίτημα αυτό. Εκεί είμαστε λοιπόν».

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν υφίσταται θέμα αντιπαράθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την ελληνική κυβέρνηση, ο κ. Φλωρίδης απάντησε και στο επιχείρημα ότι από τη στιγμή που η κυβέρνηση ορίζει τη διοίκηση του Ανώτατου Δικαστηρίου ενδεχομένως προσλαμβάνει και πολιτική διάσταση.

«Όταν λέμε διοίκηση, ο Άρειος Πάγος έχει 110 δικαστές και μέσα από τη διαδικασία όπου οι ίδιοι δικαστές ψηφίζουν και η Βουλή ψηφίζει και η κυβέρνηση επιλέγει, επιλέγεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των 110 μελών. Από κλήρωση. Δεν διορίζεται. Στη συνέχεια είναι εκατό δικαστές που αποφασίζουν. Δηλαδή ποια κυβέρνηση;» επισήμανε ο Υπουργός.

Απαντώντας στο επιχείρημα που έχει ακουστεί ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπερισχύει έναντι της εθνικής νομοθεσίας, ο κ. Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά «ας πάμε λίγο στους ανθρώπους που έχουν την επιστημονική ιδιότητα. Προχθές δημοσιεύθηκε άρθρο του πρώην προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, του κ. Γεραρή, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει πει ότι αρμοδιότητα αυτή είναι αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Θάνου, η οποία δεν είναι και τόσο φιλικά διακείμενη προς την κυβέρνηση νομίζω, έχει δηλώσει και έχει αρθρογραφήσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Άρα λοιπόν, το σύνολο, ας πούμε της πιστημονικής κοινότητας της χώρας μας, συνταγματολόγοι δηλαδή και ανώτατοι δικαστές, ο κύριος Σαρμάς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει γράψει αναλυτικά ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Και ο Άρειος Πάγος έχει πει ότι, η αρμοδιότητα ανήκει σε μένα».

Ως προς την εικόνα που σχηματίζεται από τα συμφραζόμενα ότι υπάρχει μια μόνιμη αντιπαράθεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με το ελληνικό δικαστικό σύστημα επειδή έχει ξεσκεπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε «ας πάμε λίγο στα θέματα αυτά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Πριν από λίγο καιρό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών. Έτσι δεν είναι; Η Βουλή προχώρησε σε γρήγορες διαδικασίες και ήρε την ασυλία. Άρα να μπορούν οι βουλευτές να οδηγηθούν στην ελληνική Δικαιοσύνη μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους πολίτες. Στη συνέχεια τι έγινε όμως;

Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας κι έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μια πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση. Και η συνέχεια ποια ήταν; Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα και είπε ότι εδώ, αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγιναν οι άρσεις ασυλίας δεν ισχύουν. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων, συζήτησε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία του Τυχεροπούλου και η οποία κυρία Τυχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.

Και το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι; Ότι η Βουλή μπορούσε να παραπέμψει υπουργούς και τελικά θα αποδεικνυόταν ότι δεν υπήρχε κατηγορία για τους ανθρώπους αυτούς και την πραγματογνωμοσύνη αυτή, ενώ είχαν διαβιβάσει τον φάκελο για τους πρώην υπουργούς, αυτή την πραγματογνωμοσύνη, η οποία έλεγε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους πρώην υπουργούς, δεν την έστειλαν. Εγώ αναφέρομαι στα γεγονότα και δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο.

Λοιπόν, δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση ή η Βουλή των Ελλήνων, η οποία δημιουργεί προσκόμματα. Ίσα ίσα η Βουλή των Ελλήνων με το που πήρε τα αιτήματα προχώρησε σε άρση της ασυλίας για να αποδειχθεί στη συνέχεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι πολλά από αυτά τα οποία στάλθηκαν εκεί δεν έχουν καμία βάση».

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου και τις αντιδράσεις που υπήρξαν από κόμματα της αντιπολίτευσης σε σχέση με την επιστροφή του στη φυλακή, κάνοντας λόγο για εκδικητική δημοκρατία, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε «ο κ. Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή επειδή έτσι έχει αποφασίσει η ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν έχει αποφασίσει κανένας άλλος. Γι’ αυτό και ο κύριος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί όχι απλώς αμετάκλητα, αλλά οι υποθέσεις αυτές κρίθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν υπάρχει άλλο επίπεδο πια που να κριθεί μια ιστορία, για υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες δεκαεπτά ανθρώπων. Δεκαεπτά δολοφονίες. Λοιπόν, και τώρα έρχονται κάποιοι, οι οποίοι, ας πούμε, παριστάνουν και τους βαθύτατα δημοκράτες και αρνούνται την αρμοδιότητα της ελληνικής Δικαιοσύνης να αποφασίζει για όλα αυτά ή της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.

Ο Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί αμετάκλητα για 17 φόνους, 17 δολοφονίες και βρίσκεται με απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης και κανενός άλλου».

Καταλήγοντας, ερωτηθείς αν υπάρχει συζήτηση για αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής των πολυισοβιτών, ο κ. Φλωρίδης παραδέχθηκε ότι πράγματι εξετάζεται να πάει από τα 25 στα 30 χρόνια.