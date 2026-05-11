Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ

Μεικτά πρόσημα καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες την Δευτέρα, με τους επενδυτές να αξιολογούν τις νέες εξελίξεις που οδήγησαν εκ νέου σε αδιέξοδο τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την τελευταία πρόταση του Ιράν ως «εντελώς απαράδεκτη», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι «παίζει παιχνίδια». Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματισθεί ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Η Τεχεράνη προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί για το πυρηνικό πρόγραμμα μόνο αφού οι δύο πλευρές συμφωνήσουν να τερματίσουν τις μάχες, ενώ επίσης, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, το Ιράν αναφέρει την πρόθεσή του να «αραιώσει» ένα μέρος του ουρανίου του και να στείλει το υπόλοιπο σε τρίτη χώρα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,07% στις 612,54 μονάδες και ο δείκτης Eurostoxx 50 χάνει 0,24% στις 5.897 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολισθαίνει 0,13% στις 24.276 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει άνοδο 0,20% στις 10.253 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 0,68% και τις 8.057 μονάδες. Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύεται 0,17% στις 49.360 μονάδες ενώ ο IBEX 35 υποχωρεί 0,20% στις 17.852 μονάδες.

«Πράσινη» βάφτηκε η περασμένη εβδομάδα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καταγράφοντας κέρδη για δεύτερο σερί μήνα.

Μετά το αδιέξοδο των συνομιλιών, το πετρέλαιο βρήκε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει νέο άλμα, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημειώνουν άνοδο έως και 4,5% στα 105,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια, ενισχυμένο κατά περίπου 5%.

Ασία: Νέο ρεκόρ για τον ακάθεκτο Kospi

Ο Kospi έφτασε να ενισχύεται μέχρι και 4,7% στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Νότιας Κορέας την Δευτέρα, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό και δίνοντας συνέχεια στο ανοδικό του σερί των τελευταίων ημερών.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης ολοκλήρωσε τη σημερινή συνεδρίαση συναλλαγών 4,32% υψηλότερα στις 7.822,24 μονάδες, καταγράφοντας νέο ρεκόρ ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης παρέμεινε αμετάβλητος στις 1.207,34 μονάδες. Η εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών SK Hynix, από τις «βαριές» εταιρείες που δείκτη, έδωσε ώθηση σχεδόν 11%, ακολουθώντας το ισχυρό ράλι που σημείωσαν οι αμερικανικές μετοχές που σχετίζονται με τα τσιπ, στην Wall Street την Παρασκευή.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,47% στις 62.408,88 μονάδες, ενώ ο Topix ενισχύθηκε 0,3% στις 3.840,93 μονάδες. Οι μετοχές της Nintendo υποχώρησαν πάνω από 8%, μετά την είδηση ​​ότι ο κατασκευαστής παιχνιδιών θα αυξήσει τις τιμές του Switch 2, ενώ αναμένουν μείωση των πωλήσεων κονσολών.

Ο κινεζικός CSI 300 πρόσθεσε 1,62%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχωρεί ελαφρώς την τελευταία ώρα των συναλλαγών.

Οι επενδυτές αξιολογούσαν επίσης στοιχεία που έδειχναν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή και παραγωγού στην Κίνα αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Απρίλιο, λόγω του υψηλότερου κόστους των βασικών προϊόντων που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,49% στις 8.701,80 μονάδες.