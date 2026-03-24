ΔΑΑ: Στα 207,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,66 ευρώ/μετοχή

Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για μία ακόμη χρονιά, με ισχυρή κερδοφορία εναρμονισμένη με το ρυθμιστικό πλαίσιο και πρόοδο στην υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου, κατέγραψε η εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» το 2025, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα για το προηγούμενο έτος, τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όσο αφορά το Προσαρμοσμένο EBITDA, αυτό διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, 7.0% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

Η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε κατασκευαστική φάση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,0 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου.

Όπως αναφέρεται, θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος 204,86 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε:

«To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ, στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία.

Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμο?? και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.»