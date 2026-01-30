Κορέστεια: Τα πλίνθινα χωριά όπου σταμάτησε ο χρόνος

Στα Κορέστεια Καστοριάς, η εικόνα των ερειπωμένων πλινθόκτιστων σπιτιών με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα θυμίζει κινηματογραφικό σκηνικό. Τα μισογκρεμισμένα σπίτια, χτισμένα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, έχουν πολλές ιστορίες να διηγηθούν στον επισκέπτη.

Στη Δυτική Μακεδονία, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της πόλης της Καστοριάς, βρίσκονται τα Κορέστεια ή «πλίνθινα χωριά», ένα ιστορικό σύμπλεγμα χωριών που παρουσιάζουν εξαιρετικό αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον χάρη στα πλινθόκτιστα σπίτια τους με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.

Τα σπίτια κατασκευάζονταν από μάστορες στο πρώτο μισό του περασμένου αιώνα με λάσπη από κοκκινόχωμα, νερό και άχυρο και αποτελούν μοναδικά δείγματα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σήμερα, τα περισσότερα χωριά είναι εγκαταλελειμμένα και μισογκρεμισμένα, ενώ μερικά από αυτά κρατούν ακόμα λίγους κατοίκους.