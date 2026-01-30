Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπου οι αμοιβές των ανδρών είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες των γυναικών.

Στο 13,4% παραμένει το μισθολογικό χάσμα, δηλαδή το ποσοστό κατά το οποίο οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι μεγαλύτερες από αυτές των γυναικών, στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται διαφορετικά από τους άνδρες στη χώρα μας ακόμη και όταν προσφέρουν την ίδια εργασία, πολύ περισσότερες γυναίκες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η ανεργία πλήττει περισσότερο εκείνες, οι οικογενειακές υποχρεώσεις συχνά ανακόπτουν την επαγγελματική τους εξέλιξη αλλά και την ανέλιξή τους σε υψηλά αμειβόμενες θέσεις, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα.

Το μεγαλύτερο Χάσμα Αμοιβών παρατηρείται στον τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (24,5%, 24,9% και 25,3% για τα έτη 2022, 2023 και 2024).

Το μικρότερο μισθολογικό χάσμα και με αντίθετο πρόσημο (δηλαδή οι ακαθάριστες ωριαίες αποδοχές των ανδρών είναι χαμηλότερες από των γυναικών) καταγράφεται στον τομέα Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης, με -4,8%, -4,4% και -5,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Υψηλές είναι οι διαφορές αποδοχών ανάμεσα στα δύο φύλα και στους εργαζόμενους συνταξιούχους (ηλικιακή ομάδα 65+) με 27,1%, 25,1% και 21,5% για τα έτη 2022, 2023 και 2024 αντίστοιχα.

Σε ηλικιακή κλίμακα, το μικρότερο μισθολογικό χάσμα καταγράφεται στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 25 ετών, με -3,7%, -4,4% και -3,4% για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που είναι αξιόπιστα καθώς βασίζονται στις ΑΠΔ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.369,07 ευρώ. Στους άνδρες ανήλθε σε 1.451,41 ευρώ και σε 1.271,99 ευρώ για τις γυναίκες, φέρνοντας στο προσκήνιο το γεγονός ότι στη χώρα μας περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες παραμένουν οι διαφορές και τα στερεότυπα ανάμεσα στα δύο φύλα. Το ημερομίσθιο για τους άντρες πλήρους απασχόλησης ανέρχεται σε 62,52 ευρώ και για τις γυναίκες σε 55,07 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, στην Ελλάδα ο μέσος μικτός μισθός πλήρους απασχόλησης για τις γυναίκες είναι 13% χαμηλότερος από τον αντίστοιχο μισθό των αντρών, οι μισές επιχειρήσεις (53%) έχουν μηδενική ή πολύ περιορισμένη (έως 15%) συμμετοχή γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ μία στις δέκα επιχειρήσεις (11%) δεν εμπιστεύεται γυναίκα επικεφαλής σε καμία διεύθυνση ή τμήμα της επιχείρησης.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στην ΕΕ η Ελλάδα

Το 2024, η Ελλάδα κατέγραψε υψηλά ποσοστά σχετικά με το χάσμα αοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη Στερεά Ελλάδα να κατατάσσεται στην πρώτη θέση με 31,2 ποσοστιαίες μονάδες. Η περιοχή αυτή αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς σχεδόν 1 στις 3 γυναίκες δεν συμμετέχει στην αγορά εργασίας, ενώ οι άνδρες εργάζονται σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό.

Συνολικά στην ΕΕ, το χάσμα απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε σε 10,0 ποσοστιαίες μονάδες το 2024, με το ποσοστό απασχόλησης για τους άνδρες ηλικίας 20-64 ετών να φτάνει το 80,8%, ενώ για τις γυναίκες το 70,8%. Αυτή η διαφορά αποτυπώνει τις διαχρονικές ανισότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και την ανάγκη για εντατικές πολιτικές ισότητας.

Από τις 24 περιφέρειες της ΕΕ που καταγράφουν χάσμα μεγαλύτερο των 17,5 ποσοστιαίων μονάδων, 11 βρίσκονται στην Ελλάδα (εκτός από την Αττική και την Ήπειρο). Οι μεγαλύτερες ανισότητες καταγράφηκαν στις εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα: 31,2 μονάδες

Απουλία (Ιταλία): 29,8 μονάδες

Καμπανία (Ιταλία): 29,1 μονάδες

Βασιλικάτα (Ιταλία): 28,1 μονάδες

Αντίθετα, σε περιοχές όπως η Σουηδία, η Φινλανδία και η Γερμανία, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασίας και σε πολλές περιφέρειες έχουν υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης από τους άνδρες. Υπάρχουν επίσης τέσσερις περιφέρειες στην ΕΕ όπου οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο από τους άνδρες: τρεις στη Φινλανδία και η πρωτεύουσα της Κροατίας, το Grad Zagreb.