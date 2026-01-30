Κοντογεώργης: Ένδεια προτάσεων και προσδοκίας για τη χώρα πίσω από την τοξικότητα και τον λαϊκισμό

«Εγώ θέλω για τη χώρα μου - και αυτό θα διασφαλίσει η κυβέρνηση - να μπορούμε να συζητάμε ψύχραιμα και χωρίς αλληλοκατηγορίες», είπε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ.

Από το πολιτικό κλίμα των ημερών ξεκίνησε η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη στο Open, με το στέλεχος της κυβέρνησης να υπενθυμίζει κατ' αρχάς ότι «πριν από δέκα χρόνια ζήσαμε μεγάλες περιόδους έντασης και τοξικότητας και ενός διαιρετικού λόγου».

Καταστάσεις, συνέχισε, που «μας οδήγησαν στα άκρα. Εγώ θέλω για τη χώρα μου - και αυτό θα διασφαλίσει η κυβέρνηση - να μπορούμε να συζητάμε ψύχραιμα και χωρίς αλληλοκατηγορίες».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, η κυβέρνηση έχει τρία πράγματα μπροστά της:

«- Τι έχουμε κάνει και τι θα κάνουμε ως τις εκλογές.

- Τι λέμε για τη συνέχεια.

- Το πώς συνομιλούμε με την κοινωνία».

Ακολούθως ρωτήθηκε για το πολιτικό εγχείρημα Καρυστιανού και απάντησε εστιάζοντας στα όσα εκείνη είπε για «προδοσία» στην εξωτερική πολιτική: «Εμείς τέτοιο περιβάλλον δεν επιδιώκουμε και δεν πρέπει να υπάρχει».

Ενώ για την τραγωδία των Τεμπών επεσήμανε ότι «η κυρία δίκη στη Λάρισα θα δώσει απαντήσεις για όλα, ποιοι είναι υπεύθυνοι και θα αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλουμε και από την πρώτη στιγμή διευκολύναμε την κυβέρνηση να κάνει τη δουλειά της».

Επιπλέον, «για τις ευθύνες πολιτικών προσώπων, είναι αυτή η κυβέρνηση που πρώτη μεταπολιτευτικά έχει δύο στελέχη της, δύο υπουργοί να βρίσκονται στην κρίση του δικαστικού συμβουλίου».

Στη συνέχεια οι ερωτήσεις αφορούσαν την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές - και το 2026 είναι ένα προεκλογικό έτος - θα αποκαλυφθούν οι θέσεις. Γιατί πολλοί επιλέγουν πίσω από μια ένταση π.χ. στην εξεταστική επιτροπή να κρύψουν και πολλές προτάσεις. Υπενθυμίζω, όχι μόνο για την κ. Κωνσταντοπούλου αλλά και για άλλους, ότι προτείνουν εθνικοποίηση τραπεζών, διαγραφή δημόσιου χρέους, διαγραφή ιδιωτικού χρέους».

Και ο Θ. Κοντογεώργης τόνισε αμέσως μετά: «Όσο βάζουν μπροστά την τοξικότητα και την πόλωση - "είστε κλέφτες", "είστε προδότες" - καλύπτουν πολλές φορές την ένδεια της πρότασης και της προσδοκίας που έχουν για τη χώρα μας». Και προσέθεσε: «Εμείς σε αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Αλλά αν το πάνε κάποιοι εκεί, εμείς προφανώς θα είμαστε απέναντι».

Για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε ότι «επικρατεί μια εσωκομματική αναστάτωση» διερωτώμενος, «μήπως κάποιοι σύρθηκαν σε επιλογές που η κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ δεν αποδέχεται;». Επίσης, «το ΠΑΣΟΚ εδώ και έξι μήνες μιλά για τη… βελόνα, δεν συζητά για προτάσεις».

Και, σε μια γενική πολιτική αναφορά, ο υφυπουργός αναρωτήθηκε: «Δεν θα πούμε ότι κάποιοι επένδυσαν στην… ξυλολιάδα; Δεν θα πούμε ότι κάποιοι κορόιδεψαν συνειδητά τον λαό; Έπαιξαν και με το συναίσθημα. Αυτό η κυβέρνηση δεν το κάνει».

Ακολούθησε η κριτική για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας θέλει να μας πει ότι δεν έγιναν τα πράγματα όπως όλοι τα καταλάβαμε, αλλά όπως τα λέει εκείνος», αλλά, συνέχισε, «οι πολίτες έχουν κρίση και μνήμη. Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας και θα ήταν ευκταίο όλοι να έχουμε διδαχθεί από τα λάθη του παρελθόντος».

Επόμενο θέμα της συνέντευξης ήταν τα ελληνοτουρκικά, θέμα στο οποίο ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κατέθεσε τη θέση της κυβέρνησης: «Προφανώς όλη αυτή η πρακτική με τη NAVTEX είναι καταχρηστική, παράνομη, δεν έχει κανένα έρεισμα στο Διεθνές Δίκιο και δεν μας περιορίζει σε τίποτε».

Εξ άλλου, διαβεβαίωσε, «εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε "Ισχυρή Ελλάδα". Αυτό σημαίνει ενίσχυση μετά από πολλά χρόνια - και χωρίς να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενεών - του αμυντικού εξοπλισμού και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Δεύτερον, άσκηση με αυτοπεποίθηση και σοβαρότητα των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και, τρίτος πυλώνας να εξασφαλίζουμε την ειρηνική συνύπαρξη». Για το τελευταίο ανέφερε επίσης, «σε ένα περιβάλλον που τίποτε δεν είναι δεδομένο φαντασθείτε να υπήρχαν διαταραγμένες σχέσεις» και ανέδειξε τη σημασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης του πολιτικού διαλόγου κ.ο.κ.

Όμως, διεμήνυσε ταυτόχρονα, «καθαρά και σταράτα σε ό,τι έχει να κάνει με κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, καμία απολύτως συζήτηση». Και ξεκαθάρισε, «καμία συναπόφαση, κανένα έρεισμα δεν έχει η συγκεκριμένη NAVTEX. Από εκεί και πέρα ο διάλογος πρέπει να υπάρχει με τους όρους που έχουμε πει».

Συμπερασματικά, «η κυβέρνηση αυτή έχει ασκήσει πλήθος κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αν ήταν έτσι (σ.σ. όπως αναφέρουν οι πολιτικοί αντίπαλοι του κυβερνώντος κόμματος) ούτε θαλάσσια οικόπεδα θα είχαμε -κατοχυρωμένα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ούτε Οικονομικές Ζώνες κ.ο.κ.».

Η συνέντευξη έκλεισε με την τραγωδία στη βιομηχανία «Βιολάντα»: Εκτός από τις ευθύνες της επιχείρησης, σημείωσε ο Θ. Κοντογεώργης, «από το πόρισμα φάνηκε ότι είναι εμπλεκόμενες ως προς τη λειτουργία τέσσερις υπηρεσίες: Περιφέρεια, Επιθεώρηση Εργασίας, Πολεοδομία και Πυροσβεστική. Με νόμο αυτή της κυβέρνησης και ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας υπάρχει υποχρέωση για σχέδιο πυρόσβεσης», αλλά και, πλέον, «υποχρεωτικότητα στον έλεγχο». Ενώ έστειλε και το σήμα, «οι περισσότεροι έλεγχοι που κάνει η Επιθεώρηση Εργασίας είναι από ανώνυμες καταγγελίες».

Εν κατακλείδι και στην πολιτική σύγκρουση που ακολούθησε, «δεν είχε σβήσει ακόμη η φωτιά στο εργοστάσιο και οι κοπέλες δεν είχαν θαφτεί, και ξεκίνησε μια συζήτηση από fake news για τα εργατικά ατυχήματα στη χώρα. Είναι μια άχαρη συζήτηση που κάποιοι κάνουν συστηματικά», κατέληξε.

