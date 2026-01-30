Ειδήσεις | Διεθνή

Η Γαλλία καταργεί την έννοια του «συζυγικού καθήκοντος»

Newsroom
Γαλλία / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Το νομοσχέδιο στηρίχθηκε από περισσότερους από 120 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που βάζει τέλος στην έννοια του λεγόμενου «συζυγικού καθήκοντος», ανοίγοντας τον δρόμο για μια ξεκάθαρη νομική αναγνώριση ότι η συναίνεση είναι απαραίτητη σε κάθε σεξουαλική πράξη, ακόμη και μέσα στον γάμο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο στηρίχθηκε από περισσότερους από 120 βουλευτές από όλα τα πολιτικά κόμματα, έχει στόχο να ξεκαθαρίσει ότι κανένας σύζυγος δεν μπορεί να υποχρεώσει σε πράξεις παρά τη θέληση, στον βωμό του «συζυγικού καθήκοντος».

