Μπουζνά (CEO Euronext): Οι επενδυτές διαφοροποιούνται μακριά από τις «τρομακτικές» ΗΠΑ

Οι επενδυτές βλέπουν τις ΗΠΑ ως ένα «τρομακτικό περιβάλλον» λόγω της «υπερβολικής αστάθειας στη λήψη αποφάσεων» και της «υπερβολικής αβεβαιότητας».

Την πεποίθησή του πως οι traders ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, γεγονός που τους ωθεί να επενδύσουν περισσότερα από τα χρήματά τους αλλού, εξέφρασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά.

«Άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ιδίως στην Ασία και στον Κόλπο, λένε "ουάου, ουάου, ουάου", ας διαφοροποιήσουμε τις επενδύσεις μας μακριά από τον κίνδυνο των ΗΠΑ, επειδή οι ΗΠΑ δεν είναι αυτό που ήταν παλιά", τόνισε ο CEO της Euronext μιλώντας στο Bloomberg.

Οι επενδυτές βλέπουν τις ΗΠΑ ως ένα «τρομακτικό περιβάλλον» λόγω της «υπερβολικής αστάθειας στη λήψη αποφάσεων» και της «υπερβολικής αβεβαιότητας» σχετικά με τους δασμούς, τον πληθωρισμό και τη «μεταχείριση των επιχειρηματικών σχέσεων», επεσήμανε.

Παράλληλα, δήλωσε αισιόδοξος για τις φετινές προοπτικές, εν μέρει επειδή αναμένει αρκετές ΙΡΟ από ευρωπαϊκές εταιρείες άμυνας και αεροδιαστημικής. Υπάρχει μια «πρωτοφανής» τάση για τέτοιες συναλλαγές, πρόσθεσε.

Μετά την πρόσφατη εξαγορά του ΧΑ, η Euronext είναι ανοιχτόή για περισσότερες συμφωνίες, σύμφωνα με τον κ. Μπουζνά που υποστήριξε τη μεγαλύτερη ενοποίηση στην Ευρώπη και ένα πιο χαλαρό κανονιστικό πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες.