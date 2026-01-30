Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΕΥΔΑΠ: Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Στάμου αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο.

Την τοποθέτηση του κ. Σπύρου Στάμου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Chief Financial Officer/CFO) αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ κατά την συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 2026.

Η επιλογή του νέου Γενικού Διευθυντή έγινε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της ΕΥΔΑΠ, με διαδικασία η οποία υλοποιήθηκε σε εναρμόνιση με την εγκεκριμένη "Διαδικασία Τοποθέτησης Ανώτερων Στελεχών" της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Ο κ. Στάμου είναι ανώτατο στέλεχος στον χώρο των οικονομικών με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία, κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, των υποδομών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει διακριθεί για την ικανότητά του να ηγείται στρατηγικών μετασχηματισμών, να ενισχύει την αποδοτικότητα και να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τις επιχειρήσεις που υπηρετεί. Συνδυάζει βαθιά οικονομική κατάρτιση με ηγετικές δεξιότητες, στρατηγική σκέψη και καινοτομία.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τι αλλάζει στους μισθούς από σήμερα: 6 παραδείγματα

Πού άνοιξαν νέα καταστήματα Pizza Hut και Burger King

Τεκτονικές αλλαγές λόγω Καρυστιανού - Το αίτιο και το αιτιατό - Συνεδριακές πράσινες αλχημείες

tags:
ΕΥΔΑΠ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider