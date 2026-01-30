Γερμανία: Το συνδικάτο Ver.di καλεί σε απεργία 100.000 εργαζόμενους στα δημοτικά ΜΜΜ

Σύμφωνα με την Ver.di, η κινητοποίηση αφορά περίπου 100.000 εργαζόμενους σε περίπου 150 δημοτικές επιχειρήσεις μεταφορών και εκμετάλλευσης λεωφορείων.

Το συνδικάτο εργαζομένων Ver.di κάλεσε σήμερα 100.000 εργαζόμενους στα δημοτικά μαζικά μέσα μεταφοράς σε απεργία για την ερχόμενη Δευτέρα, διεκδικώντας καλύτερα αποτελέσματα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη νέα συλλογική σύμβαση. Οι δημοτικές συγκοινωνίες σε λεωφορεία, μετρό και τρένα αναμένεται να παραλύσουν, σε πολλές περιοχές μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την Ver.di, η κινητοποίηση αφορά περίπου 100.000 εργαζόμενους σε περίπου 150 δημοτικές επιχειρήσεις μεταφορών και εκμετάλλευσης λεωφορείων. Το συνδικάτο αναμένει μάλιστα σχεδόν καθολική συμμετοχή των μελών του στην απεργία. Εξαιρείται μόνο η Κάτω Σαξονία, όπου ισχύει ακόμη η περίοδος «ειρήνης» που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εργοδοτών και 5.000 εργαζόμενων.

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα 16 κρατίδια, η Ver.di διεκδικεί σημαντικά καλύτερες συνθήκες εργασίας - μεταξύ άλλων μειωμένες ώρες εργασίας ανά εβδομάδα και λιγότερες ώρες βάρδιας, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και υψηλότερα μπόνους για την εργασία τη νύχτα και τα Σαββατοκύριακα. «Οι καλές συνθήκες εργασίας, υπό τις οποίες οι συνάδελφοι μπορούν να παραμείνουν στις εταιρίες και να ασκούν το επάγγελμά τους μακροπρόθεσμα, είναι κρίσιμης σημασίας», δήλωσε ο διαπραγματευτής της Ver.di στο Βερολίνο Ζεράτ Τσανιούρτ.

Η δημοτική επιχείρηση συγκοινωνιών του Βερολίνου (BVG), στην οποία ανήκουν τα αστικά λεωφορεία, το μετρό και το τραμ της πρωτεύουσας, επέκρινε την απεργιακή κινητοποίηση και ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο «νομικής δράσης» εναντίον της, ειδικά λόγω των συνθηκών παγετού που επικρατούν εδώ και μέρες στην περιοχή και έχουν ακινητοποιήσει κατά διαστήματα μεγάλα τμήματα του δικτύου, κυρίως για το μετρό και το τραμ.

«Δεδομένων των τρεχουσών ακραίων καιρικών συνθηκών και των συνεχιζόμενων προκλήσεων, ιδίως στις λειτουργίες του τραμ, η πολύωρη στάση εργασίας θέτει για άλλη μια φορά σε κίνδυνο τις υπηρεσίες τραμ στο Βερολίνο», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, ενώ η Ένωση Εργοδοτικών Συλλόγων του Βερολίνου (UVB) διατύπωσε παρόμοια επιχειρήματα στην κριτική της για τις προγραμματισμένες προειδοποιητικές απεργίες. «Η παράλυση των δημόσιων συγκοινωνιών σε εθνικό επίπεδο σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και παγωμένους δρόμους και πεζοδρόμια συνιστά μια ιδιαίτερα σκληρή στάση εκ μέρους του συνδικάτου Ver.di», ανέφερε ο εκπρόσωπός της Αντρέας Σουλτς και ζήτησε από τους εργαζόμενους να διεκδικήσουν τους στόχους τους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

