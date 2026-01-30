Δήμας: Υπεγράφη η συμφωνία προμήθειας εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Σε τεχνικό επίπεδο, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων επιχειρησιακά κόμβων της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα στο Καστέλλι Ηρακλείου, υπεγράφη σήμερα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιο Βαγενά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (ΔΑΗΚ Α.Ε.), Νίκο Αναστασίου.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής Ρεθύμνου Ιωάννης Κεφαλογιάννης, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, οι βουλευτές Ηρακλείου Ελευθέριος Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, οι Δήμαρχοι Ηρακλείου Αλέξιος Καλοκαιρινός, Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, Φαιστού Γρηγόριος Νικολιδάκης, Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Αρχανών-Αστερουσίων Εμμανουήλ Κοκοσάλης και Μινώα Πεδιάδας Βασίλειος Κεγκερόγλου, καθώς και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας αποτελεί κομβικό εκτελεστικό εργαλείο της (από 21/2/2019) Σύμβασης Παραχώρησης για την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου, ενώ αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού, την πιστοποίηση και λειτουργία του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης.

Η Συμφωνία ρυθμίζει το πλήρες θεσμικό, τεχνικό και οργανωτικό πλαίσιο για την έγκαιρη προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και οριστική παραλαβή του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στο Καστέλλι, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ICAO, EASA, SES και EUROCONTROL, και σε συγχρονισμό με το χρονοδιάγραμμα του Έργου.

Ειδικότερα, η ΥΠΑ αναθέτει στην ΔΑΗΚ Α.Ε. τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας στο νέο Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, ασκεί τεχνική επίβλεψη της εγκατάστασης, διασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή της.

Ο νέος αερολιμένας θα είναι ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα και από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, με περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 7,1% της επιβατικής κίνησης. Η εικόνα από το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς η πρόοδος κατασκευής ξεπερνά, πλέον, το 67%.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που πραγματοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στην Κρήτη. Και δεν είναι το μόνο, καθώς σε λίγες ώρες θα ενεργοποιηθεί και η Σύμβαση Παραχώρησης για το βασικό τμήμα του ΒΟΑΚ, Χανιά – Ηράκλειο. Η Κυβέρνηση αποδεικνύει εμπράκτως την προτεραιότητα που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια στην κατασκευή των υποδομών στρατηγικής σημασίας που έχει ανάγκη η Κρήτη, υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε: «Σήμερα γίνεται ένα ακόμα βήμα που επιτρέπει στην λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου να έρθει πιο κοντά. Το έργο της Παραχώρησης του αεροδρομίου Καστελλίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά έργα, τα οποία εκτελούνται, σήμερα, στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό που θα αφήσει το θετικό του αποτύπωμα, όχι μόνο στην ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά και όλης της χώρας. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παραμένουμε στοχοπροσηλωμένοι στην συντομότερη δυνατή παράδοσή του σε λειτουργία».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος ανέφερε: «Η Σύμβαση Παραχώρησης για τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Hρακλείου Kρήτης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες, κατασκευές, συστήματα και εξοπλισμό για τη λειτουργία του Νέου Αεροδρομίου, το οποίο θα αντικαταστήσει εξολοκλήρου το «Νίκος Καζαντζάκης», με διπλάσια χωρητικότητα. Πρόκειται για ένα έργο υψηλών απαιτήσεων, που συνδυάζει τη ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών με την εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων εξυπηρέτησης επιβατών. Σήμερα, έχουν περαιωθεί τα 2/3 του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται: κτηριακές εγκαταστάσεις, τροχόδρομος, τερματικός σταθμός, κτήρια Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, Πύργος Ελέγχου. Ήδη, έχουν δρομολογηθεί οι υπολειπόμενες εργασίες που αφορούν την οδική σύνδεση το Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ, την ηλεκτρική διασύνδεση του Αεροδρομίου, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, για τα οποία, σήμερα, υπογράφουμε τη σχετική Συμφωνία. Μια Συμφωνία, που αποτελεί κρίσιμη καμπή σε αυτή την απαιτητική διαδρομή ολοκλήρωσης του εμβληματικού αυτού έργου».

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιος Βαγενάς είπε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για την αεροναυτιλία της χώρας μας. Με την υπογραφή της συμφωνίας αεροναυτιλίας, θέτουμε τις βάσεις για την επιχειρησιακή υποστήριξη του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης με συστήματα που ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές και τεχνολογικές δυνατότητες στον τομέα των επικοινωνιών, της πλοήγησης, της επιτήρησης και της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Στον νέο αερολιμένα θα παρέχονται υπηρεσίες αεροναυτιλίας υψηλού επιπέδου. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα των συστημάτων που εγκαθίστανται διασφαλίζουν ότι η ασφάλεια των πτήσεων παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά μας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα είναι σταθερά παρούσα, ως πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, εγγυώμενη την ασφαλή και ομαλή λειτουργία του εναέριου χώρου και την υποστήριξη της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής και της χώρας συνολικά».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σε τεχνικό επίπεδο, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων επιχειρησιακά κόμβων της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών φωνής και δεδομένων, προηγμένες θέσεις εργασίας ελέγχου, ολοκληρωμένη απεικόνιση κυκλοφορίας και διασύνδεση με τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, με προδιαγραφές υψηλής εφεδρείας και ανθεκτικότητας.

Τα συστήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων:

τον Πύργο Ελέγχου, με πλήρως ψηφιακό περιβάλλον εργασίας ελεγκτών,

τις επικοινωνίες, με ψηφιακές πλατφόρμες μεταφοράς φωνής και δεδομένων,

την πλοήγηση, με προηγμένα βοηθήματα προσέγγισης,

την επιτήρηση, με σύγχρονα ραντάρ,

νέα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και μετεωρολογικές υποδομές υψηλής ακρίβειας.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας υψηλής ποιότητας, αυξημένης αξιοπιστίας και επιχειρησιακής ευελιξίας, με τεχνολογία αιχμής που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ρόλο του Ηρακλείου στον εθνικό και περιφερειακό εναέριο χώρο.

Η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας προβλέπεται από τη 21/2/2019 Σύμβασης Παραχώρησης για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», η οποία περιλαμβάνει και το κατασκευαστικό σκέλος του Αεροδρομίου.