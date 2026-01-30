Παρουσίαση της πλωτής εξέδρας USSPS στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Στο επίκεντρο η πρόοδος της κατασκευής και η διάσταση ελληνο-γαλλικής και ευρωπαϊκής βιομηχανικής συνεργασίας USSPS.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, παρουσίαση και επιθεώρηση των εργασιών κατασκευής της μη επανδρωμένης πλωτής εξέδρας θαλάσσιας επιτήρησης USSPS (Unmanned Semi-fixed Sea Platform) από την Naval Group και την ΕΤΜΕ.

Παρόντες ήταν η Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, κα Catherine Vautrin, ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Μπούρας, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group, κ. Pierre-Éric Pommelle μετά πολυμελούς γαλλικής αποστολής.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανάπτυξης της Αμυντικής Βιομηχανίας (European Defence Industrial Development Programme – EDIDP), υπό την αιγίδα της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, παρουσιάστηκε η πρόοδος των εργασιών και τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εξέδρας, την επιχειρησιακή της λειτουργία, ενώ πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τα επόμενα στάδια έως την ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η επιθεώρηση επιβεβαίωσε την ομαλή εξέλιξη του έργου και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, της ΕΤΜΕ, της Naval Group και των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, αναδεικνύοντας την πρόοδο ενός πρωτοποριακού ευρωπαϊκού προγράμματος άμυνας και τεχνολογίας με ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα.

Από την πλευρά της ΕΤΜΕ, παρόντες ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνης Πέππας, ο κ. Χρήστος Τσιαρέας, Director of System Engineering Business Unit, ο κ. Δημήτριος Σαρακατσιάνος, Vice President of Strategy, Technology and Business Development, και ο κ. Δημήτριος Τσακαλομάτης, Director of Offshore Business Unit. Από τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Κόρος και σύσσωμη η ομάδα των Ναυπηγείων.