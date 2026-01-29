Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να κλείσετε φθηνά αεροπορικά εισιτήρια

Σχεδιάζετε ταξίδια το 2026; Αυτά τα tips θα σας βοηθήσουν να κλείσετε πιο φθηνά εισιτήρια.

Βόλτες σε παραλίες με καταγάλανα νερά, γνωριμία με γραφικές πόλεις και περιηγήσεις στην υπέροχη φύση. Αν για εσάς τα σχέδια της νέας χρονιάς μοιάζουν κάπως έτσι, τότε θα πρέπει να γνωρίζετε πώς θα τα πραγματοποιήσετε χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Τα ταξίδια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχουν ακριβύνει αρκετά, με τις τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο.

Ωστόσο, δεν είναι απίθανο να βρείτε πτήσεις που συμφέρουν πραγματικά, ακόμα και σε χώρες του εξωτερικού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται οργάνωση και προγραμματισμό, καθώς τα ταξίδια της τελευταίας στιγμής είναι πιο ακριβά. Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμα tips για να κλείσετε φθηνές πτήσεις ανάλογα με τον προορισμό σας, σύμφωνα με την Google.