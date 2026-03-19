Η Τεχεράνη απαιτεί αποζημίωση από τα ΗΑΕ για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικό έδαφος

Το Ιράν επιδιώκει αποζημίωση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορώντας τα ότι επέτρεψαν τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικού εδάφους, όπως ενημέρωσε ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού με επιστολή του, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Nournews που δημοσιεύτηκε σήμερα.

Στην επιστολή του, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί αναφέρει ότι η απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί το έδαφός τους για τις επιθέσεις συνιστά «μια άδικη ενέργεια σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία συνεπάγεται κρατικής ευθύνης».

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν παγκόσμια ευθύνη να επανορθώσουν, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης για όλες τις υλικές και ηθικές ζημίες που προκλήθηκαν.

Παράλληλα, οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν την εκτέλεση τριών «ταραχοποιών», που κρίθηκαν ένοχοι για δολοφονίες μελών των δυνάμεων της τάξης και ενέργειες επ’ ωφελεία του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Οι τρεις καταδικασμένοι ταραχοποιοί απαγχονίστηκαν το πρωί της Πέμπτης 19ης Μαρτίου για φόνους και διότι διεξήγαγαν επιχείρηση υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος και των ΗΠΑ», ανέφερε το Mizan Online, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα αιματηρών ταραχών στην χωρα.

