Συμφωνία Ελλάδας - Αλγερίας για συνεργασία στον τουρισμό

Στο πλαίσιο της 3ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Αλγερίας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 19-20 Ιανουαρίου 2026, υπογράφηκε «Συμφωνία για τη Συνεργασία στον Τομέα του Τουρισμού» μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Τουρισμού στη Μικτή Διυπουργική Επιτροπή εκπροσώπησε η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή, η οποία υπέγραψε τη συμφωνία με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας, Sofiane Chaib.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στον τομέα του τουρισμού και θέτει τις βάσεις για μια δυναμική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Προβλέπει την αμοιβαία προώθηση του τουρισμού μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της συμμετοχής σε τουριστικές εκδηλώσεις, ενθαρρύνει τα ταξίδια εξοικείωσης για τους επαγγελματίες του τουρισμού, υποστηρίζει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και σε θέματα στατιστικών, πολιτικών βιώσιμου τουρισμού, διαχείρισης προορισμών, ελέγχου της ποιότητας και εποπτείας της αγοράς.

Η υπογραφή της συμφωνίας επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τη δέσμευση των δύο χωρών για την προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της πολιτιστικής ανταλλαγής, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και δημιουργώντας μακροπρόθεσμα οφέλη για τις οικονομίες και τις κοινωνίες τους.