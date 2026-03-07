Πεζεσκιάν: Όνειρο που θα πάρουν στον τάφο τους η παράδοση του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε συγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν. Πλέον δεν θα αποτελούν στόχο, εκτός και αν από αυτές διενεργηθούν επιθέσεις.

Το Ιράν δεν θα παραδοθεί στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που ζήτησε «άνευ όρων παράδοση» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Οι εχθροί (Ισραήλ και ΗΠΑ) μπορούν να πάρουν στους τάφους τους την επιθυμία να δουν τον ιρανικό λαό να παραδίδεται», είπε ο Ιρανός πρόεδρος, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε επίσης ότι οι γειτονικές χώρες δεν θα αποτελούν πλέον στόχο, εκτός εάν μια επίθεση προέρχεται από εκεί, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ -και ο οποίος προκάλεσε συνεχιζόμενα αντίποινα από την Τεχεράνη σε ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο και πέρα από αυτόν - εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

Σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος ζήτησε επίσης συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες για τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Ομάν - όλες οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) - έχουν βρεθεί στο στόχαστρο λόγω της παρουσίας αμερικανικών στρατιωτικών μέσων μέσα και γύρω από τα σύνορά τους. Το Ιράκ, η Ιορδανία, το Αζερμπαϊτζάν και η Τουρκία έχουν επίσης βρεθεί στο στόχαστρο.

Στον Κόλπο έχουν καταγραφεί θάνατοι, ζημιές και σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις, κλείσιμο του εναέριου χώρου και σοβαρές αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, που γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαάντ αλ-Καάμπι, δήλωσε ότι οι εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου θα μπορούσαν να σταματήσουν «μέσα σε λίγες εβδομάδες» εάν ο πόλεμος κατά του Ιράν συνεχίσει να κλιμακώνεται, προκαλώντας αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

