Ισχυρή άνοδος πτήσεων κι επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια το 2025

Άνοδος σε πτήσεις και επιβάτες σε όλα τα αεροδρόμια, με το «Ελ. Βενιζέλος» και το «Μακεδονία» να οδηγούν την κούρσα αλλά και μικρότερους προορισμούς να κερδίζουν έδαφος.

Με αξιοσημείωτη άνοδο τόσο στον αριθμό των επιβατών όσο και σε αυτόν των πτήσεων, έκλεισε η χρονιά για τα αεροδρόμια της χώρας, δεδομένων και των ρεκόρ που είχαν προηγηθεί. Πέρα από τις βασικές αεροπορικές αρτηρίες της χώρας μάλιστα, με θετικό βηματισμό κινήθηκαν και αεροδρόμια σε μικρότερους προορισμούς, ενισχύοντας τις ελπίδες για την γεωγραφική επέκταση της σεζόν.

Συγκεκριμένα, στους 39 αερολιμένες της χώρας –που περιλαμβάνουν 24 αεροδρόμια της Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 14 της Fraport Greece και το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών– στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου, οι πτήσεις αυξήθηκαν από 549.439 το 2024 σε 600.625 το 2025. Παράλληλα, ο συνολικός αριθμός επιβατών ανήλθε σε 79.881.208, από 72.932.962 την προηγούμενη χρονιά.

Έναν μήνα πριν εκπνεύσει η χρονιά, καταγραφόταν αύξηση κατά 9,3% στις πτήσεις και κατά 9,5% στους επιβάτες, γεγονός που επισφραγίζει τη περαιτέρω ενίσχυση της αεροπορικής δραστηριότητας και των τουριστικών ρευμάτων στη χώρα.

Τα ρεκόρ του ΔΑΑ

Εξ αυτών το Ελ. Βενιζέλος, παρέμεινε βασικός επιταχυντής της ανόδου, ενισχύοντας τον ρόλο του ως διαμετακομιστικό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην περίπτωση του ΔΑΑ, κατά τους πρώτους ένδεκα μήνες του έτους, η κίνηση έφθασε τους 31,68 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,6%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 2% και 8,5% αντίστοιχα.

Μάλιστα, στην περίπτωση του ΔΑΑ, η άνοδος της επιβατικής κίνησης δεν συνδέεται αποκλειστικά με τον τουρισμό αναψυχής αλλά και με επαγγελματικά ταξίδια, city breaks και πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, στοιχεία που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Τα περιφερειακά αεροδρόμια που ξεχώρισαν

Αντίστοιχα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, υπήρξε μεν επιβράδυνση της ανόδου, με το πρόσημο όμως να παραμένει θετικό στο εντακάμηνο, εμφανίζοντας αύξηση 2,9%, κυρίως χάρη στην κίνηση εξωτερικού που αυξήθηκε κατά 3,6%.

Εκ των 14 αεροδρομίων τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών υποδέχτηκε το αεροδρόμιο Μακεδονία, οι επισκέπτες του οποίου έφτασαν τα 7.402.531 το πρώτο ενδεκάμηνο του έτους. Το αεροδρόμιο της συμπρωτεύουσας ήταν μάλιστα αυτό που σημείωσε και την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, 8% έναντι των λοιπών 13 αεροδρομίων που διαχειρίζεται η εταιρεία. Σε απόλυτους αριθμούς το αεροδρόμιο Μακεδονία διαδέχτηκε το αεροδρόμιο της Ρόδου, οι επιβάτες του οποίου έφτασαν τα 7.020.644 ενώ την δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε το αεροδρόμιο της Καβάλας - 7,7%- οι επισκέπτες του οποίου βέβαια ήταν οι λιγότεροι αιρθμητικα μεταξύ των 14 αεροδρομίων της Fraport (310.383).

Θετική ήταν αντίστοιχα και η εικόνα στα 24 κρατικά αεροδρόμια της ΥΠΑ. Στο διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 διακινήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, συνολικά 12.540.242 επιβάτες, έναντι 11.744.159 το αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,8%.

Μεταξύ των κρατικών αεροδρομίων ξεχώρισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο μόνο τον Νοέμβριο εξυπηρέτησε 245.969 επιβάτες, καταγράφοντας άνοδο 9,2% σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα ρεκόρ επιβατικής κίνησης σημείωσαν την ίδια περίοδο και άλλα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως η Νέα Αγχίαλος (+46,3%), η Σύρος (+39,6%) και η Νάξος (+17,8%).

Διευρύνεται χρονικά η σεζόν

Η άνοδος, σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, δεν είναι συγκυριακή αλλά καταδεικνύει τη σταδιακή στροφή των επισκεπτών σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς, μικρότερης κλίμακας και χαμηλότερου λειτουργικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλλει στο τέλος της ημέρας, στην καλύτερη διαχείριση των προορισμών και των φυσικών πόρων αυτών, ειδικά κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα μάλιστα αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία διαπιστώνει ότι η άνοδος δεν εξαντλείται στους μήνες αιχμής, αλλά επεκτείνεται στην άνοιξη και το φθινόπωρο. Για παράδειγμα τον Νοέμβριο, οι επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν περίπου 196.000 περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι, ενώ 42.000 και 20.000 περισσότεροι επιβάτες επισκέφτηκαν τον ίδιο μήνα την Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Η συνθήκη ενισχύει την αίσθηση επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας ελπίδες για διατήρηση των ρεκόρ του κλάδου, χωρίς να εμφανιστούν σποραδικά φαινόμενα υπερτουρισμού.