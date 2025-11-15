5 ορεινά χωριά της Ηπείρου για γιορτινές αποδράσεις

Πέτρα, παράδοση, καθαρός αέρας και αυθεντικές βουνίσιες γεύσεις. Πέντε γραφικά ορεινά χωριά της Ηπείρου, ιδανικά για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις.

Στην Ήπειρο βρίσκονται μερικά από τα ομορφότερα ελληνικά ορεινά χωριά. Μακριά από τον θόρυβο της πόλης, οι πέτρινοι οικισμοί-διαμάντια σε αυτή την ξεχωριστή περιοχή της Ελλάδας προσφέρουν στιγμές ηρεμίας με άπειρες δόσεις μαγευτικής φύσης και παράδοσης.

Πέτρα παντού, καθαρός βουνίσιος αέρας, αναμμένα τζάκια, θέα σε χιονισμένες βουνοκορφές και αξέχαστες γεύσεις. Σκέφτεστε καλύτερο σκηνικό για χριστουγεννιάτικες διακοπές; Ετοιμάσαμε μια λίστα με μερικά από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Ηπείρου για γιορτινές αποδράσεις.

Διαβάστε το άρθρο στο travelgo.gr