Υπ. Τουρισμού: Επανεκλογή και καθοριστική παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο του UN Tourism

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, παρουσία υπουργών και αντιπροσωπειών όλων των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, συμμετείχε στην 124η Σύνοδο του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism), όπου η Ελλάδα επανεξελέγη ως πρώτη χώρα σε αριθμό ψήφων από την Περιφέρεια της Ευρώπης.

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, παρουσία υπουργών και αντιπροσωπειών όλων των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. κατά την παρέμβασή της η κυρία Κεφαλογιάννη τόνισε ότι ο παγκόσμιος τουρισμός βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, η οποία θα χαρακτηρίζεται από καινοτομία, αλλά και σημαντικές προκλήσεις. Υπογράμμισε την ανάγκη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UN Tourism) να ενισχύσει τον ρόλο του εντός του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και να αποτελέσει έναν ακόμη πιο επιδραστικό διεθνή οργανισμό.

Αναφερόμενη στο Σχέδιο Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού 2026-2027, η κα Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι ο Οργανισμός βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς η αγοραστική δύναμη του βασικού προϋπολογισμού έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία δεκαπενταετία, λόγω του πληθωρισμού και της πολιτικής μηδενικής ονομαστικής αύξησης. Τόνισε ότι, παρά τις φιλόδοξες επιδιώξεις, υπάρχουν και σημαντικοί οικονομικοί περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Η υπουργός, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ψήφισε κατά της προτεινόμενης από την Επιτροπή Προγράμματος και Προϋπολογισμού αύξησης 4% των καθορισμένων εισφορών, εισηγούμενη αύξηση της τάξεως του 2%, και επισημαίνοντας την ανάγκη για ισορροπημένη προσέγγιση που θα εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Οργανισμού, χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τα μέλη του.

Η εισήγηση της Ελλάδας για συγκρατημένη αύξηση 2%, υποστηριζόμενη από πολλά μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, της Λιθουανίας και της Ινδονησίας, επικράτησε στην ψηφοφορία που ακολούθησε.

Η κυρία Κεφαλογιάννη προσέθεσε ότι η συναίνεση μεταξύ των κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού. Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία του σαφούς προγραμματισμού και της προτεραιοποίησης δράσεων, σημειώνοντας ότι κάθε ενδεχόμενη αύξηση πρέπει να συνδέεται με ρεαλιστικό σχέδιο εφαρμογής, σαφή χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων και η ενίσχυση της λογοδοσίας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη διαφάνεια». Τόνισε, τέλος, ότι η Ελλάδα αναμένει στις επόμενες εκθέσεις του Οργανισμού για τον προϋπολογισμό να αποτυπώνονται με σαφήνεια οι προτεραιότητες, τα χρονοδιαγράμματα και οι δείκτες προόδου των δράσεων.

Αναφορικά με την έκθεση για τα Περιφερειακά και Θεματικά Γραφεία του Οργανισμού, η υπουργός είπε ότι είναι σκόπιμο να εξασφαλίζεται ότι λειτουργούν και ως μηχανισμοί ενίσχυσης της συνοχής και των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Επιτροπών.

Επισήμανε ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του UN Tourism, είναι σκόπιμο να επανεξεταστεί ο ρόλος των Περιφερειακών Επιτροπών, ώστε να λειτουργούν και ως μηχανισμοί ενίσχυσης της συνοχής και των αρμοδιοτήτων τους.

Η κυρία Κεφαλογιάννη επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του Οργανισμού και στη σημασία της ουσιαστικής διαβούλευσης που πρέπει να προηγείται οποιασδήποτε απόφασης από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση. Η δημιουργία Περιφερειακών και Θεματικών Γραμματειών, υπογράμμισε, θα πρέπει να διασφαλίζει συνέχεια, περιφερειακή "ιδιοκτησία" και αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Εργασιών του Οργανισμού.

Αναφερόμενη στη Διακήρυξη του Ριάντ για το Μέλλον του Τουρισμού, η υπουργός τη χαρακτήρισε ως πρωτοβουλία που αποτυπώνει την ετοιμότητα του παγκόσμιου τουριστικού τομέα να υιοθετήσει τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, διατηρώντας ταυτόχρονα ηθικές, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες αρχές.

Τόνισε ότι ενισχύει τον ρόλο του UN Tourism ως κεντρικού φορέα καινοτομίας και πολιτικής καθοδήγησης, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη συμβολή της Σαουδικής Αραβίας στην προώθηση της συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η υπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση της Ελλάδας για το τελικό κείμενο, που ενσωματώνει τις προτάσεις της σχετικά με την καινοτομία και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαμόρφωση του μέλλοντος του παγκόσμιου τουρισμού.

Οι παρεμβάσεις της υπουργού Τουρισμού στη Σύνοδο του Ριάντ ανέδειξαν τη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της διαφάνειας και της συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου και ενεργού εταίρου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ