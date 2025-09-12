Τουρισμός: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του Αυγούστου

Τι δείχνουν τα στοιχεία των περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport για τους επισκέπτες του θερμότερου μήνα του καλοκαιριού - Οι επιδόσεις στο οκτάμηνο και οι εθνικότητες που στήριξαν τον τουρισμό φέτος.

Με θετικό πρόσημο, αλλά και μειωμένη εν σύνολο δυναμική σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κινήθηκε ο τουρισμός τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας εν μέρει και την στροφή των τουριστών σε μήνες εκτός υψηλής σεζόν για τις διακοπές τους. Παρότι μάλιστα υπήρξαν προορισμοί που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους από άποψη επιβατικής κίνησης, άλλοι εμφάνισαν αρνητικό πρόσημο, γεγονός που επισφραγίζει τις διαφορετικές τουριστικές ταχύτητες της φετινής χρονιάς.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, τον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού μετακινήθηκαν στη χώρα μας 6.786.201 επιβάτες, κατά 4% περισσότεροι από τους 6.525.402 επιβάτες του 2024. Η ώθηση δόθηκε κυρίως από τους προορισμούς του εξωτερικού με την διεθνή επιβατική κίνηση να καταγράφει αύξηση 4,1% έναντι της εγχώριας που αυξήθηκε μόλις κατά 1,4%.

Οι «πρωταθλητές» των αφίξεων

Πρωταγωνιστής των αφίξεων σε απόλυτους αριθμούς ήταν η Ρόδος, το αεροδρόμιο της οποίας υποδέχτηκε τον Αύγουστο 1.324.730 επισκέπτες έναντι 1.264.464 επισκεπτών του 2024 - μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4,8%. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το νησί των Φαιάκων, με το αεροδρόμιο της Κέρκυρας να υποδέχεται 976.245 επιβάτες, αυξημένους κατά 5,3% έναντι των επιβατών του 2024.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το αεροδρόμιο Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η οποία υποδέχτηκε 910.204 επισκέπτες. Παρότι ωστόσο ο αριθμός των επισκεπτών στη Θεσσαλονίκη ήταν μικρότερος από αυτόν της Ρόδου και της Κέρκυρας, η δημοφιλής πόλη της Βόρειας Ελλάδας σημείωσε μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο σε σχέση με το νησί των Δωδεκανήσων και αυτό του Ιονίου, καθώς οι επισκέπτες του φετινού Αυγούστου ήταν κατά 9% περισσότεροι έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024.

Παρόλα αυτά η Θεσσαλονίκη δεν ήταν ο προορισμός που κατέγραψε την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο από το σύνολο των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport (Άκτιο, Χανιά, Κέρκυρα, Καβάλα, Κεφαλονιά, Θεσσαλονίκη, Ζάκυνθος, Κως, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος). Την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο η οποία έφτασε το 11,2% σημείωσε το αεροδρόμιο της Καβάλας, ακολούθησε το αεροδρόμιο του Ακτίου με την αύξηση να φτάνει στο 9,9% (υποδέχτηκε 203.746 επισκέπτες τον Αύγουστο του 2025 έναντι 185.318 επισκεπτών του 2024) και στη συνέχεια το αεροδρόμιο της Σκιάθου με την αύξηση να υπολογίζεται στο 9,6% (164.072 το 2025 έναντι 149.683 επισκεπτών του 2024). Αμέσως μετά το αεροδρόμιο Μακεδονία, που ακολούθησε στην τέταρτη θέση, βρέθηκε το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης με την άνοδο των επισκεπτών να φτάνει το 7,6%.

Αύξηση άνω του 5% - που ξεπέρασε δηλαδή τον μέσο όρο ανόδου των επισκεπτών των 14 περιφερειακών αεροδρομίων - παρατηρήθηκε και στα αεροδρόμια των Χανίων (6,7%).

Συνέχισε να χάνει έδαφος η Σαντορίνη

Ωστόσο δεν έλλειψαν και οι προορισμοί που σημείωσαν αρνητικό πρόσημο έναντι της περσινής χρονιάς. Την πτωτική πορεία που παρατηρείται καθ' όλη την διάρκεια της χρονιάς συνέχισε ο premium προορισμός της Σαντορίνης με την επιβατική κίνηση να καταγράφεται μειωμένη κατά -9,4% τον Αύγουστο έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024. Οριακή μείωση 0,7% και 0,6% σημείωσαν και τα αεροδρόμια της Σάμου και της Κεφαλονιάς.

Όσο για τον δεύτερο εμβληματικό premium προορισμό της χώρας, την Μύκονο, μπορεί να μην σημείωσε αρνητικό πρόσημο αλλά εμφάνισε οριακή άνοδο της τάξης του 0,2% τον Αύγουστο του 2025 έναντι του Αυγούστου του 2024, μήνα όπου και πάλι είχε καταγράψει περιορισμένες επιδόσεις.

Οι επιδόσεις σε επίπεδο οκταμήνου

Σε επίπεδο οκταμήνου οι ισορροπίες ήταν εν μέρει διαφορετικές με την Θεσσαλονίκη να καταγράφει την μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, +7,6% έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου του 2024. Κατά πόδας ακολούθησε η Καβάλα με την αύξηση της επιβατικής κίνησης μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου να φτάνει το 7,1%. Στην επόμενη θέση βρέθηκε η Σκιάθος με αύξηση της τάξης του 6,6%, το Άκτιο (5,5%) και η Κέρκυρα (4,8%).

Στον αντίποδα διψήφια ήταν η μείωση στην περίπτωση της Σαντορίνης όπου η επιβατική κίνηση μειώθηκε κατά 16% μεταξύ Ιανουαρίου - Αυγούστου, ενώ αρνητικό πρόσημο εμφάνισαν και η Μύκονος και η Τουρισμός: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του Αυγούστου με την επιβατική κίνηση να παρατηρείται μειωμένη κατά 0,9% και κατά 0,8% αντίστοιχα. Περιορισμένη στο 2,5% ήταν τέλος και η αύξηση της επιβατικής κίνησης στη Ρόδο παρότι τον Αύγουστο κράτησε τα ηνία της επισκεψιμότητας.

Οι επισκέπτες του Αυγούστου

Όσο για τις εθνικότητες που τροφοδότησαν με τουρίστες τους διάφορους προορισμούς της χώρας τον εφετινό Αύγουστο στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν οι επισκέπτες του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι έφτασαν τις 1.408.682, ακολούθησαν οι Έλληνες που παραδοσιακά ταξιδεύουν τον Αύγουστο (915.967) και στη τρίτη θέση βρέθηκαν οι Γερμανοί με τους επισκέπτες από την συγκεκριμένη χώρα να φτάνουν τους 881.218.

Την χρυσή δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ιταλοί, οι Πολωνοί, οι Ολλανδοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί, οι Ισραηλινοί και οι Τσέχοι.