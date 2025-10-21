Ήπιες διακυμάνσεις στη Wall Street - Άλμα 12,5% για GM

Με ήπιες διακυμάνσεις κινούνται την Τρίτη οι δείκτες στη Wall Street καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα και ανήλθαν υψηλότερα από τις εκτιμήσεις.
Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,08% στις 46.737 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχωρεί 0,01% στις 6.734 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολισθαίνει 0,2% στις 22.944 μονάδες.
Στο ταμπλό, η μετοχή της General Motors κάνει άλμα 12,5% αφότου παρουσίασε ισχυρά οικονομικά στοιχεία για το γ' τρίμηνο και προχώρησε σε αναβάθμιση του guidance. Ειδικότερα, η GM ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 3,38 δισ. δολαρίων ή 2,80 δολάρια ανά μετοχή έναντι πρόβλεψης για 2,31 δολ/μτχ και υψηλότερα από τα 2,72 δισ. δολάρια του 3ου τριμήνου του 2024.
Επιπλέον, η Coca Cola καταγράφει άνοδο 3% στον απόηχο της ανακοίνωσης για έσοδα και κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις το γ' τρίμηνο. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5% στα 12,45 δισεκατομμύρια δολάρια.