Μακρόν για Σαρκοζί: «Θεμιτή και νόμιμη» η συζήτηση για προσωρινή φυλάκιση

Η συζήτηση επί του θέματος της προσωρινής φυλάκισης, δηλαδή πριν τελεσιδικήσει μια υπόθεση, «είναι θεμιτή και νόμιμη σε ένα δημοκρατικό καθεστώς, αλλά θα πρέπει να διεξάγεται ανεξάρτητα από ειδικές περιπτώσεις» δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κληθείς να σχολιάσει από την Λουμπλιάνα της Σλοβενίας τον εγκλεισμό στη φυλακή του Παρισιού του πρώην προέδρου της χώρας Νικολά Σαρκοζί, ενώ εκκρεμεί η έφεσή του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι ένας πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ωστόσο ότι είναι ταυτόχρονα ο εγγυητής της καλής λειτουργίας των θεσμών της χώρας.

Ως εκ τούτου, συνέχισε ο Μακρόν, «δεν πρόκειται να προβώ σε οποιοδήποτε σχόλιο», σημειώνοντας εντούτοις ότι είναι φυσιολογικό η εικόνα της φυλάκισης ενός πρώην προέδρου της Δημοκρατίας να προκαλεί πάσης φύσεως σχόλια και παρατηρήσεις.

«Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα συναισθήματα, τον σεβασμό που δικαιούται ο κάθε άνθρωπος και την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης» είπε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress

