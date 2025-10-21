Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: «Πολλές χώρες θα ήθελαν να στείλουν στρατό στη Γάζα για να εξοντώσουν τη Χαμάς»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: «Πολλές χώρες θα ήθελαν να στείλουν στρατό στη Γάζα για να εξοντώσουν τη Χαμάς»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι πολλοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για να «βάλουν στη θέση της» τη Χαμάς χρησιμοποιώντας «ισχυρή δύναμη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι πολλοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Γάζα για να «βάλουν στη θέση της» τη Χαμάς χρησιμοποιώντας «ισχυρή δύναμη».

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι θα καλωσόριζαν την ευκαιρία να πάνε στη Γάζα και να εξοντώσουν τη Χαμάς, όμως δεν υπάρχει ακόμη ανάγκη για κάτι τέτοιο.

«Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ, όχι ακόμη. Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει το σωστό. Εάν δεν το κάνει, το τέλος της Χαμάς θα είναι γρήγορο, έντονο και βίαιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες αυτές τις χώρας που πρόσφεραν τη βοήθειά τους», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων που ανέκτησε στη Γάζα στις 21.00 απόψε (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Spotify Camp Nou: Το νέο σπίτι της Μπαρτσελόνα σε αριθμούς - «Χρυσάφι» δίνουν οι χορηγοί

Επιστροφή ενοικίου: Στις 30 Νοεμβρίου οι πληρωμές - Στην τελική ευθεία οι διασταυρώσεις

Η μάχη του Αγνώστου η νέα κόκκινη γραμμή - Ο Αλέξης αφήνει πίσω Ανδρουλάκη!

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Χαμάς
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider