Κακλαμάνης: Μέχρι μέσα Νοεμβρίου ο «κόφτης ομιλιών»

Την μεθεπόμενη εβδομάδα, η Διάσκεψη των Προέδρων θα συζητήσει και θα αποφασίσει για την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής και τους «κόφτες ομιλίας» ενώ το νέο σύστημα αναμένεται να μπει σε εφαρμογή μέχρι μέσα Νοεμβρίου.

Αυτό έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες διευκρινίζοντας ότι τα μέτρα που θα προταθούν θα προβλέπουν μεταξύ άλλων:

- ανοχή μέχρι 25% του προσδιορισμένου χρόνου ομιλίας

- το δικαίωμα μέχρι τριών μόνο παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών ή υπουργών

- απαγόρευση επίκλησης διπλής ιδιότητας για το δικαίωμα στην ομιλία.

Σημειώνεται ότι χαρακτηριστική περίπτωση είναι της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου που έχει και την ιδιότητα της πρώην προέδρου της Βουλής.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Βουλής διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, για παρέμβαση του στη δικαστική μάχη μεταξύ του βουλευτή του κόμματος του Βασίλη Γραμμένου και του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου. Σημειώνεται ότι ο τελευταίος διώκεται για βιαιοπραγία εναντίον του κ. Γραμμένου σε επεισόδιο που συνέβη εντός της Βουλής.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Κακλαμάνης, ο κ. Φλώρος τον επισκέφθηκε στο γραφείο του για να του πει ότι είναι έτοιμος να τα βρει εξωδικαστικά με τον κ. Γραμμένο ζητώντας του να μεταφέρει την πρόθεση του στην Ελληνική Λύση.

Ο κ. Κακλαμάνης κάλεσε στο γραφείο του τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνο Χήτα και του μετέφερε την πρόθεση του ανεξάρτητου βουλευτή χωρίς να παίρνει ο ίδιος καμία θέση. Η απάντηση του κ. Χήτα ήταν ότι αποκλείεται να υπάρξει εξωδικαστική λύση καθώς υπάρχει βεντέτα της οικογένειας του κ. Φλώρου με την Ελληνική Λύση.

«Μετέφερα απλά μια πρόθεση που υπήρξε από τον κ. Φλώρο χωρίς να εκφράζω καμία προσωπική άποψη. Ο ρόλος μου ως πρόεδρος της Βουλής είναι να ενώνω και αυτό θα ξανάκανα αν χρειαζόταν», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας ότι ο ίδιος έχει δεχθεί προσωπικές επιθέσεις και λιβέλους από την Ελληνική Λύση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ